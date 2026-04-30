Świderski skomentował finał Tauron Ligi. "Powinniśmy się z tego cieszyć"

Developres jako obrońca tytułu przystępował do tego spotkania w roli faworyta, również ze względu na atut własnej hali. We wcześniejszych meczach finałowych Rzeszowianki wygrały z Budowlanymi dwukrotnie na Podpromiu - 3:0 oraz 3:1. Z kolei Łodzianki rewanżowały się na swoim parkiecie, triumfując za każdym razem 3:1.

O losach mistrzostwa Polski musiał zatem zadecydować piąty, ostatni mecz. Wydawało się, że ponownie lepsze okażą się miejscowe, ale tym razem - w przeciwieństwie do poprzednich potyczek, wygrały przyjezdne.

- To spotkanie pokazało, jak przewrotna jest żeńska siatkówka, jak potrafi sprowadzać z nieba do piekła i za chwilę z tego piekła wyprowadzić do wielkiego świętowania mistrzostwa Polski. Łódź na koniec podnosi puchar i cieszy się ze złotego medalu. To jest piękno siatkówki, że te wyniki nie są oczywiste - przyznał Świderski w rozmowie z Adrianem Brzozowskim.

Prezes PZPS zwrócił też uwagę na świetną atmosferę na trybunach przy okazji meczów finałowych, co pokazuje duże zainteresowanie Tauron Ligą i może stanowić wizytówkę rozgrywek.

- Wielkie brawa dla kibiców obu zespołów, bo pokazali, że przychodzą na mecze i chcą kibicować, chcą oglądać żeńską siatkówką. To jest piękno naszej ligi, że ci kibice doceniają tę pracę, która dwa zespoły wykonały przez cały sezon. Ten piąty mecz przy pełnej hali jest oznaką pięknych czasów naszej siatkówki. Powinniśmy się z tego cieszyć - rzekł były siatkarz oraz trener.

