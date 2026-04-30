Szybkie starcie Perugii w finale mistrzostw Włoch! Semeniuk bliżej tytułu

Od początku spotkania swoje warunki narzucili rywalom zawodnicy Perugii. Świetnie w ataku spisywał się Wassim Ben Tara, ale wtórował mu również środkowy - Roberto Russo. Po stronie Lube prym wiódł Aleksandar Nikołow, ale to było zbyt mało, aby zagrozić rozpędzonej maszynie „Block Devils”. Sir Susa Scai pewnie wygrała pierwszego seta do 21.

ZOBACZ TAKŻE: Drugi mecz, druga wygrana! Świetny start polskich siatkarzy

W drugiej partii przewaga Perugii zarysowała się jeszcze bardziej. Na środku szaleli wspomniany Russo i Sebastian Sole, a do gry włączył się również Ołeh Płotnicki. Kamil Semeniuk wziął na siebie za to ciężar gry w przyjęciu i obronie umożliwiając drużynie wyprowadzenie skutecznych kontr. W końcu to podopieczni Angelo Lorenzettiego doprowadzili losy partii do końca i triumfowali do 17.

Świetna forma przełożyła się również na trzeci set, choć Lube było bardzo blisko wyrównania. Znów najskuteczniejsi byli Nikołow i Mattia Bottolo, a tablica wyników przez chwilę wskazywała nawet wynik 22:20, ale więcej zimnej krwi w końcówce okazała Perugia. Siatkarze z Umbrii gładko wyszli na prowadzenie 24:21 i nie oddali go do samego końca.

Tym samym Perugia zbliżyła się do obrony tytułu mistrzów Włoch wygrywając pierwszy mecz tej rywalizacji. Kolejne spotkanie obu drużyn odbędzie się w niedzielę 3 maja. Walka o tytuł toczy się do trzech zwycięstw.

Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova 3:0 (25:21, 25:17, 25:22)

PI, Polsat Sport