To koniec! Klub rozstał się z trenerem po spadku z Premier League

Piłkarze Burnley 22 kwietnia przegrali u siebie z Manchesterem City 0:1, co definitywnie przekreśliło ich szanse na pozostanie w Premier League. Była to 22. porażka w sezonie, w którym zajmują 19. miejsce w tabeli z zaledwie 20 punktami w 34 meczach. Jeszcze wcześniej szansę stracił zamykający tabelę zespół Wolverhampton Wanderers.

ZOBACZ TAKŻE: Polsat pozyskał wyłączne prawa do Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA na lata 2027–2031

"Po potwierdzeniu spadku klubu z Premier League w zeszłym tygodniu, Parker oraz zarząd przeprowadzili rozmowy i wspólnie uzgodnili, że jego czas na stadionie Turf Moor dobiegnie końca" - poinformował klub w oświadczeniu.

45-letni Parker, były reprezentant Anglii, przejął Burnley w lipcu 2024 roku po odejściu Vincenta Kompany'ego do Bayernu Monachium. W poprzednim sezonie awansował z zespołem do najwyższej klasy.

- To był ogromny zaszczyt prowadzić ten wspaniały klub przez ostatnie dwa lata. Cieszyłem się każdą chwilą naszej wspólnej podróży, ale czuję, że teraz nadszedł właściwy moment, aby obie strony obrały inny kierunek - przyznał Parker.

Tymczasowo, do końca rozgrywek, drużynę poprowadzi jego asystent Mike Jackson. Jednocześnie trwają poszukiwania nowego szkoleniowca.

W ostatnich latach Burnley na zmianę opuszcza i wraca do Premier League. Tegoroczny spadek do Championship jest trzecim w ciągu pięciu sezonów.

HP, PAP