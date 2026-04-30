Walkower za finał siatkarskich mistrzostw kraju? Klub złożył oficjalny protest

Broniące tytułu siatkarki Alba-Blaj przegrały 1-3 finałową serię z ubiegłorocznym wicemistrzem kraju, CSO Voluntari 2005. Klub domaga się jednak zweryfikowania wyniku trzeciego spotkania, przegranego na wyjeździe 0:3, na walkower 3:0 na swoją korzyść. Włodarze CMS Volei Alba-Blaj twierdzą, że mecz odbył się na boisku, które... nie spełniało wymogów regulaminowych!

Działacze ubiegłorocznego mistrza Rumunii zaznaczyli, że w hali imienia Gabrieli Szabo w Volutari, tuż za polem zagrywki, na wysokości nieco ponad 3 metrów, znajdowały się tablice do koszykówki, które mimo wyraźnej prośby dyrektora wykonawczego "Czerwono-Białych" nie zostały usunięte. Siatkarki zgodziły się rozegrać spotkanie, ale sprawa została oficjalnie zgłoszona do władz ligi. Alba-Blaj domaga się walkowera za trzecie spotkanie i wznowienia finałowej serii od stanu 2-1 na swoją korzyść.

"Artykuł 55 ustęp 1 oficjalnych przepisów, obowiązujących we wszystkich zawodach, organizowanych zarówno przez Rumuńską Federację Piłki Siatkowej, jak i FIVB, przewidują w tym miejscu wolną przestrzeń, wynoszącą co najmniej 7 metrów. Nasz przedmeczowy wniosek o usunięcie tablic do koszykówki nie został rozpatrzony i choć zgodziliśmy się - z szacunku do kibiców i telewidzów - rozegrać to spotkanie, domagamy się, również zgodnie z regulaminem, ukarania drużyny CSO Volutari 2005 walkowerem 0:3" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu CSM Volei Alba-Blaj.

Choć władze "Czerwono-Białych" apelowały o podjęcie decyzji jeszcze przed czwartym meczem, klub nie doczekał się odpowiedzi odpowiednich organów. W spotkaniu, które odbyło się 28 kwietnia, górą było Voluntari, które tym samym wygrało finałową serię do trzech zwycięstw 3-1, ale działacze Alba-Blaj liczą, że Federacja pozytywnie rozpatrzy ich protest i siatkarki wrócą do rywalizacji.