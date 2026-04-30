WTA w Madrycie. Mirra Andriejewa - Hailey Baptiste. Relacja live i wynik na żywo

Mirra Andriejewa spisuje się ostatnio znakomicie. Po wygranym turnieju w Linz niewiele brakowało, by odniosła również triumf w Stuttgarcie, ale po zwycięstwie z Igą Świątek przegrała w półfinale z Jeleną Rybakiną. W Madrycie Rosjanka jest niemalże bezbłędna.

Najpierw wyeliminowała z turnieju trzy węgierskie zawodniczki - Pannę Udvardy, Dalmę Galfi oraz Annę Bondar. W ćwierćfinale 19-latka pewnie wygrała z Leylah Fernandez. Jej kolejną rywalką będzie Hailey Baptiste.

Amerykanka jest absolutną sensacją tego wydarzenia. Już w drugiej rundzie wyeliminowała Jasmine Paolini. Potem po wyrównanym meczu pokonała Belindę Bencic. Największy sukces odniosła jednak we wtorek, kiedy wygrała z liderką światowego rankingu Aryną Sabalenką.

