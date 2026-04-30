Wyjątkowa szansa dla Śliwki. Może zapisać się w historii!

Śliwka, mimo wciąż młodego wieku, wygrał w dorosłej siatkówce klubowej i reprezentacyjnej praktycznie wszystko. Na jego koncie są bowiem złote medale mistrzostw Polski, Europy oraz świata, a także Puchary i Superpuchary Polski, a do tego Liga Mistrzów, Liga Narodów, a nawet mistrzostwo Japonii. Jeżeli dodamy szereg innych medali - ze srebrem olimpijskim na czele, to możemy powiedzieć o kompletnej karierze. No prawie...

Otóż przyglądając się osiągnięciom Śliwki, da się zauważyć, że doświadczony przyjmujący, mimo wielu sukcesów i bycia jednym z najbardziej utytułowanych siatkarzy XXI wieku na świecie, nie ma w swoim dorobku... brązowego krążka PlusLigi! Otóż w jego kolekcji są dwa mistrzostwa kraju, które wywalczył z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Z drużyną z Opolszczyzny zdobył jeszcze dwa srebrne medale, natomiast jego pierwszym krążkiem w karierze było srebro w 2016 roku w barwach Asseco Resovii Rzeszów. Teraz kosztem ekipy ze stolicy Podkarpacia może sięgnąć po "upragniony" brąz.

Szansa na to jest spora, bo PGE Projekt zdążył już wygrać jedno spotkanie o trzecie miejsce z Resovią. To właśnie wtedy przykrej kontuzji nabawił się Bednorz, który nie zagra już do końca sezonu. Z tego powodu sprowadzono Śliwkę, który nominalnie jest zawodnikiem Halkbanku Ankara. I co ciekawe, z tureckim zespołem sięgnął w lidze po... brąz. Teraz może to powtórzyć z Warszawianami i wówczas przejdzie do historii jako jeden z tych siatkarzy, którzy w swoim dorobku będą mieć medale PlusLigi wszystkiego koloru.

Aleksander Śliwka w PlusLidze:

Złoto: 2019, 2022

Srebro: 2016, 2021, 2023

