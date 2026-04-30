Zbigniew Boniek komentuje nowy przetarg. "Polsat zapłacił mniej, a będzie miał lepszą oglądalność"

Michał Białoński, Polsat Sport: Jak pan ocenia rozstrzygnięcia praw telewizyjnych do europejskich pucharów na polski rynek?

Zbigniew Boniek: Nowy podział praw telewizyjnych na polski rynek jest taki, jaki był dotychczas: do 2031 r. Ligę Mistrzów możemy oglądać w Canal+, natomiast Ligę Europy i Ligę Konferencji w Polsacie. Można powiedzieć, że Polsat zapłacił dużo, dużo mniej, a będzie miał większą oglądalność dzięki udziałowi polskich klubów.

Nasze kluby raczej będą walczyły o Conference League i Europa League, a jeżeli ktoś sporadycznie wejdzie do Champions League, to będziemy mu tylko gratulowali i kibicowali. Natomiast żeby to się stało, to nasze kluby muszą być mocniejsze, sprowadzać coraz lepszych zawodników i zwiększać budżety. A to nie jest takie proste.

Czy stać nas będzie na to, aby regularnie meldować się w fazie ligowej Ligi Europy, bo Liga Konferencji nie jest już straszna naszym klubom?

W tej chwili to jest wróżenie z fusów. O tym decydują ludzie, którzy kierują klubami, budują budżety i ludzie, którzy chcą wykładać kasę, a dzięki temu potrafią zatrudnić dobrych piłkarzy.

Nie zapomnijmy, że sukcesy potrafiły osiągać nawet drużyny z Luksemburga, czy w tym roku norweskie Bodo Glimt. Nazwa kraju nie ma żadnego znaczenia. Decyduje know-how w zarządzaniu klubu, strategia i konsekwencja w jej realizacji. Bogaty człowiek z dobrymi ideami i mądrymi ludźmi wszędzie może zrobić dobrą piłkę.

Zna pan dobrze prezydenta Aleksandra Ceferina, czy UEFA jest zadowolona z reform rozgrywek europejskich, przejścia na fazy ligowe?

Pana Ceferina znam bardzo dobrze, ale dziś nie jestem już członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA, bo moja kadencja się skończyła. Natomiast muszę powiedzieć, że ta reforma, pomimo wątpliwości, jakie pojawiały się na początku, okazała się być strzałem "w dziesiątkę". To jest bardzo dobry system, podoba się wszystkim, wszyscy są z niego zadowoleni, funkcjonuje znakomicie.