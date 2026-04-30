Zidane przeszedł operację. Wstrząśnienie mózgu i złamana szczęka

Hubert PawlikPiłka nożna

Luca Zidane doznał poważnego urazu podczas niedzielnego meczu z Almerią. Bramkarz został przewieziony karetką do szpitala, gdzie potwierdzono, że poza wstrząśnieniem mózgu ma złamaną szczękę. Jak się okazuje, przeszedł już operację.

Zbliżenie na piłkę nożną z logo FIFA, w tle miejski krajobraz z wieżowcem
fot. PAP
"Operacja poszła bardzo dobrze, był to raczej strach niż faktycznie coś poważnego. Wkrótce wrócę na boisko" - zapewnił kibiców w mediach społecznościowych. Dziennik "Marca" poinformował, że bramkarz opuści najbliższe ligowe spotkania Granady.
 

27-latek pod koniec meczu z Almerią musiał zostać przedwcześnie zmieniony. Po przewiezieniu do szpitala wyszło, że oprócz wstrząśnienia mózgu złamał szczękę oraz brodę.

 

Pierwotnie Luca wspólnie ze sztabem wahali się co do operacji, biorąc pod uwagę zbliżające się mistrzostwa świata, na których piłkarz ma nadzieję wystąpić w barwach reprezentacji Algierii. Mimo to podjęto decyzję o zabiegu chirurgicznym. 

 

Do zakończenia rozgrywek La Liga 2 pozostało pięć kolejek. Na ten moment nie wiadomo, czy Zidane zdąży jeszcze wybiec na boisko. Po 37. kolejkach jego zespół zajmuje 14. miejsce w tabeli i jest już blisko utrzymania.

Przejdź na Polsatsport.pl
ALGIERIAGRANADAHISZPANIALUCA ZIDANEPIŁKA NOŻNA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

