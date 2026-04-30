Zidane przeszedł operację. Wstrząśnienie mózgu i złamana szczęka

"Operacja poszła bardzo dobrze, był to raczej strach niż faktycznie coś poważnego. Wkrótce wrócę na boisko" - zapewnił kibiców w mediach społecznościowych. Dziennik "Marca" poinformował, że bramkarz opuści najbliższe ligowe spotkania Granady.



27-latek pod koniec meczu z Almerią musiał zostać przedwcześnie zmieniony. Po przewiezieniu do szpitala wyszło, że oprócz wstrząśnienia mózgu złamał szczękę oraz brodę.

Pierwotnie Luca wspólnie ze sztabem wahali się co do operacji, biorąc pod uwagę zbliżające się mistrzostwa świata, na których piłkarz ma nadzieję wystąpić w barwach reprezentacji Algierii. Mimo to podjęto decyzję o zabiegu chirurgicznym.

Do zakończenia rozgrywek La Liga 2 pozostało pięć kolejek. Na ten moment nie wiadomo, czy Zidane zdąży jeszcze wybiec na boisko. Po 37. kolejkach jego zespół zajmuje 14. miejsce w tabeli i jest już blisko utrzymania.