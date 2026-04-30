Znamy skład Polaków na MŚ Dywizji 1A w Sosnowcu

W środę Polacy rozegrali ostatni mecz kontrolny, pokonując w Bytomiu, po rzutach karnych reprezentację Francji 3:2. Warto dodać, że "Trójkolorowi" to nasi grupowi rywale i w Sosnowcu zagramy z nimi już w niedzielę. Polacy oba gole strzelili, grając w osłabieniu. Najpierw na listę strzelców wpisał się Patryk Krężołek, który w 19. minucie odpowiedział na trafienie Louisa Boudona. W 34. minucie Polacy wyszli na prowadzenie za sprawą bramki zdobytej przez Jakuba Ślusarczyka, a w samej końcówce drugiej odsłony do remisu doprowadził Mathieu Mony. Trzecia tercja oraz dogrywka nie przyniosły rozstrzygnięcia, więc zwycięzcę wyłoniły rzuty karne. Ostatecznie wykonano aż czternaście serii najazdów, które ostatecznie wygrali Polacy 4:3. Dwa razy na listę strzelców wpisał się Kamil Wałęga (w tym ten decydujący), a po jednym karnym wykorzystali Mikołaj Syty i Patryk Krężołek.

To był siódmy, ostatni sparing Biało-Czerwonych przed turniejem w Sosnowcu. Wcześniej dwukrotnie wygraliśmy na wyjeździe 3:1 i 3:0 z innym naszym grupowym rywalem – Litwą. Następnie w Budapeszcie najpierw pokonaliśmy grających w Elicie Węgrów 4:0, a w rewanżu przegraliśmy z nimi 2:3 po dogrywce. Kolejne dwa mecze kontrolne rozegraliśmy w Tychach z innym zespołem grającym w Elicie – Słowenią. Pierwsze starcie przegraliśmy 2:3, a w rewanżu górą byli Polacy, którzy wygrali to spotkanie 5:2.

Po meczu z Francją trener naszej reprezentacji Pekka Tirkkonen ogłosił listę 25 zawodników powołanych na turniej w Sosnowcu. W tym gronie znalazło się trzech bramkarzy, ośmiu obrońców i 14 napastników. Ostateczna kadra na MŚ będzie mogła liczyć 23 graczy (3 bramkarzy i 20 graczy w polu), więc z tego grona odpadnie jeszcze dwóch hokeistów.

Wśród powołanych zabrakło napastników Sebastiana Brynkusa (Zagłębie Sosnowiec), Jakuba Lewandowskiego (KH Energa Toruń) i Mateusza Michalskiego (GKS Katowice). Lewandowski w meczu z Francją nabawił się drobnego urazu, ale nie jest to na tyle poważna kontuzja, która mogłaby go wykluczyć z gry na dłuższy okres. Wcześniej na zgrupowaniu w Tychach urazu kręgosłupa nabawił się Olaf Bizacki (GKS Tychy). Nasz reprezentacyjny obrońca podczas jednego z ćwiczeń na lodzie stracił równowagę i niefortunnie zderzył się z jednym z kolegów z drużyny. - Wygląda na to, że leczenie potrwa około dwóch, nawet do trzech miesięcy - powiedział lekarz reprezentacji Polski w hokeju na lodzie, Wojciech Kania.

Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie w Sosnowcu zostaną rozegrane w dniach od 2 maja do 8 maja. Rywalami Polaków będą reprezentacje Ukrainy, Francji, Kazachstanu, Japonii i Litwy. Awans do Elity wywalczą dwie najlepsze drużyny, a ostatni zespół zostanie zdegradowany do Dywizji 1B.

KADRA REPREZENTACJI POLSKI NA MŚ DYWIZJI 1A W SOSNOWCU:

Bramkarze: Tomas Fucik (GKS Tychy), Michał Kieler (GKS Katowice), Maciej Miarka (Zagłębie Sosnowiec)

Obrońcy: Karol Biłas (Zagłębie Sosnowiec), Mateusz Bryk (GKS Tychy), Bartosz Ciura (Zagłębie Sosnowiec), Kamil Górny (BS Polonia Bytom), Patryk Hanzel (JKH GKS Jastrzębie), Michał Naróg (Zagłębie Sosnowiec), Bartłomiej Pociecha (GKS Tychy), Jakub Wanacki (Zagłębie Sosnowiec).

Napastnicy: Aron Chmielewski (Zagłębie Sosnowiec), Mateusz Gościński (GKS Tychy), Szymon Kiełbicki (JKH GKS Jastrzębie), Filip Komorski (GKS Tychy), Patryk Krężołek (Banik Sokolov/Czechy), Alan Łyszczarczyk (GKS Tychy), Krzysztof Maciaś (HC Vitkovice Ridera/Czechy), Christian Mroczkowski (Polonia Bytom), Dominik Paś (GKS Tychy), Mikołaj Syty (KH Energa Toruń), Jakub Ślusarczyk (JKH GKS Jastrzębie), Kamil Wałęga (Vlci Zilina/Słowacja), Patryk Wronka (GKS Katowice), Paweł Zygmunt (HC Litvinov/Czechy).

Transmisje wszystkich meczów z turnieju w Sosnowcu na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.