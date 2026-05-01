Finał PlusLigi: Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Transmisja TV i stream online

Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin walczą w finale PlusLigi do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli drużyna z Zawiercia. Jurajscy Rycerze zajęli pierwsze miejsce w tabeli, a Bogdanka LUK Lublin zakończyła tę część sezonu na trzeciej pozycji.

Pierwsze spotkanie rozegrano 25 kwietnia w Sosnowcu i Aluron CMC Warta gładko wygrała w trzech setach. Rywalizacja przeniosła się do Lublina, gdzie w drugiej konfrontacji lepsi okazali się broniący mistrzowskiego tytułu siatkarze Bogdanki, którzy pokonali przeciwników 3:1i wyrównali stan finałowej rywalizacji. Kto wygra trzecie starcie?

Transmisja TV i stream online meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w sobotę 2 maja o godzinie 14.30 Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go.

RM, Polsat Sport