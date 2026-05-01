Jan Zieliński i Luke Johnson po pewnym odprawieniu pary Robert Galloway/Santiago Gonzalez (6:3, 6:3), w dwóch kolejnych rundach musieli rozstrzygać losy awansu w super tie-breakach.

ZOBACZ TAKŻE: Polski tenisista jest już w półfinale turnieju w Madrycie! Kolejne cenne zwycięstwo

Najpierw wyeliminowali w ten sposób duet Tallon Griekspoor i Brandon Nakashima (6:2, 4:6, 10-3), a następnie odwrócili wynik w zaciętym starciu ćwierćfinałowym, wychodząc ze stanu 0:1 w setach, by ostatecznie triumfować 4:6, 6:3, 10-6 nad Sadio Doumbią i Fabienem Reboulem z Francji.

Teraz poprzeczka powędruje jednak jeszcze wyżej. Stawką kolejnego spotkania będzie przepustka do finału, a na drodze Zielińskiego i Johnsona staną Harri Heliovaara oraz Henry Patten. Fin i Brytyjczyk to utytułowany duet deblowy, który w swoim dorobku ma między innymi wielkoszlemowe triumfy na kortach Wimbledonu (2024) czy podczas ubiegłorocznego Australian Open.

