Awans polskich siatkarzy!

Po inauguracyjnym zwycięstwie z Argentyńczykami Nicolasem i Tomasem Capogrosso 2:1 (19:21, 21:16, 15:12) pokonali Szwajcarów Juliana Friedliego i Jonathana Jordana 2:0 (21:13, 21:16).

Polski duet na zakończenie zmagań grupowych zmierzył się z Martinsem Plavinsem i Kristiansem Fokerotsem z Łotwy. Spotkanie zakończyło się tie-breakiem i wygraną rywali 2:1 (13:21, 21:17, 16:14).

Mecze 1/8 finału zaplanowano na sobotę. O ćwierćfinał Polacy zagrają z duetem z Norwegii - Hendrik Mol/Mathias Berntsen.

BS, PAP