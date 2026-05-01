Hurkacz rzadko występuje w turniejach rangi challenger, ale w tym roku zdarzyło się to już po raz drugi. 9 marca przegrał w swoim inauguracyjnym pojedynku w Cap Cana w Dominikanie.

W Cagliari idzie mu lepiej. Za nim już dwa zwycięstwa. Najpierw pokonał Zachary'ego Svajdę, a następnie Emilio Navę.



Teraz w ćwierćfinale Wrocławianin zmierzy się z Matteo Berrettinim. Włoch był w przeszłości notowany na szóstym miejscu w rakingu ATP.



