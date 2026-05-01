Cóż to był za sezon Tauron Ligi! Przeżyjmy to jeszcze raz (WIDEO)

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Za nami niezwykle emocjonujący sezon Tauron Ligi. Nie brakowało w nim zaciętych spotkań, a także pięknych ataków, bloków i asów. Przypomnij sobie najlepsze z nich wraz z nami!

Siatkarka PGE Budowlani Łódź odbiera puchar.
fot. PAP
Siatkarki PGE Budowlanych odbierają trofeum za mistrzostwo

Po raz pierwszy w historii mistrzyniami Polski zostały siatkarki PGE Budowlani Łódź. W finałowej rywalizacji pokonały broniący tytułu DevelopRes Rzeszów.

 

Z kolei brązowe medale, również pierwsze w historii, zdobyły siatkarki UNI Opole po zwycięstwie nad BKS ZGO Bostik Bielsko-Biała. Trzy najlepsze zespoły TauronLigi uzyskały prawo startu w Lidze Mistrzyń.


Poniżej przypominamy najlepsze ataki, bloki i asy serwisowe z całego sezonu 2025/2026.

 

 

 

