Cóż to był za sezon Tauron Ligi! Przeżyjmy to jeszcze raz (WIDEO)
Za nami niezwykle emocjonujący sezon Tauron Ligi. Nie brakowało w nim zaciętych spotkań, a także pięknych ataków, bloków i asów. Przypomnij sobie najlepsze z nich wraz z nami!
Siatkarki PGE Budowlanych odbierają trofeum za mistrzostwo
Najlepsze asy Tauron Ligi w sezonie 2025/2026
Najlepsze bloki Tauron Ligi w sezonie 2025/2026
Najlepsze ataki Tauron Ligi w sezonie 2025/2026
Po raz pierwszy w historii mistrzyniami Polski zostały siatkarki PGE Budowlani Łódź. W finałowej rywalizacji pokonały broniący tytułu DevelopRes Rzeszów.
Z kolei brązowe medale, również pierwsze w historii, zdobyły siatkarki UNI Opole po zwycięstwie nad BKS ZGO Bostik Bielsko-Biała. Trzy najlepsze zespoły TauronLigi uzyskały prawo startu w Lidze Mistrzyń.
Poniżej przypominamy najlepsze ataki, bloki i asy serwisowe z całego sezonu 2025/2026.
Przejdź na Polsatsport.pl
