Cztery gole w Krakowie, zacięta walka w Madrycie. Tak wyglądały półfinały LK (WIDEO)

Szachtar Donieck ponownie wystąpił w roli gospodarza spotkania LK na stadionie Wisły Kraków. Tym razem podejmował Crystal Palace.

Dla zespołu z Ukrainy bramkę zdobył Ołeh Oczeretko w 48. minucie, a dla 13. drużyny angielskiej Premier League trafili: Senegalczyk Ismaila Sarr (1.), Japończyk Daichi Kamada (58.) oraz Norweg Jorgen Strand Larsen (84.). Londyńczycy mają sporą zaliczkę przed rewanżem na własnym stadionie.



W Madrycie, w starciu Rayo Vallecano z RC Strasbourg, jedynego gola strzelił Brazylijczyk Alemao (54.). W piątej minucie doliczonego czasu gry na boisku pojawił się polski piłkarz, Maxi Oyedele.



