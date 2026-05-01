Cztery gole w Krakowie, zacięta walka w Madrycie. Tak wyglądały półfinały LK (WIDEO)

Jakub Żelepień

Za nami pierwsze mecze półfinałowe Ligi Konferencji. Do awansu przybliżyły się zespoły Crystal Palace i Rayo Vallecano. Zobacz najlepsze akcje z obu tych spotkań.

Dwóch piłkarzy w akcji na boisku piłkarskim, jeden w białej koszulce z czerwonymi i niebieskimi pasami, drugi w pomarańczowej koszulce w czarne pasy. Piłka znajduje się w powietrzu.
Szachtar Donieck ponownie wystąpił w roli gospodarza spotkania LK na stadionie Wisły Kraków. Tym razem podejmował Crystal Palace.

 

Dla zespołu z Ukrainy bramkę zdobył Ołeh Oczeretko w 48. minucie, a dla 13. drużyny angielskiej Premier League trafili: Senegalczyk Ismaila Sarr (1.), Japończyk Daichi Kamada (58.) oraz Norweg Jorgen Strand Larsen (84.). Londyńczycy mają sporą zaliczkę przed rewanżem na własnym stadionie.


W Madrycie, w starciu Rayo Vallecano z RC Strasbourg, jedynego gola strzelił Brazylijczyk Alemao (54.). W piątej minucie doliczonego czasu gry na boisku pojawił się polski piłkarz, Maxi Oyedele.


