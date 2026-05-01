Krecz w meczu Polaka! Finał był już tak blisko

Przed rozpoczęciem piątkowej rywalizacji zdecydowanymi faworytami byli Heliovaara i Patten. Warto zaznaczyć, że jest to jedyna rozstawiona para (z numerem 3), która pozostała w walce o trofeum w stolicy Hiszpanii.

Fin i Brytyjczyk dobrze prezentowali się na korcie. W pierwszym secie udało im się przełamać przeciwników - przy podaniu Johnsona - w tym samym czasie utrzymując wszystkie swoje gemy serwisowe. Wypracowana w ten sposób przewaga spowodowała, że Polak i jego partner na korcie musieli przełknąć gorycz porażki w premierowej partii (3:6).

Druga część rywalizacji również nie ułożyła się po myśli zawodnika z Warszawy i Brytyjczyka. Johnson ponownie nie był w stanie utrzymać swojego podania, ale jak się okazało, było to spowodowane urazem. Przy wyniku 4:3 dla duetu Heliovaara/Patten 32-latek postanowił skreczować.

W drugim półfinale naprzeciwko siebie staną pary Guido Andreozzi/Manuel Guinard i Maximo Gonzalez/Andres Molteni.

Jan Zieliński/Luke Johnson - Harri Heliovaara/Henry Patten 3:6, 3:4 krecz

