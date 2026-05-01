Krecz w meczu Polaka! Finał był już tak blisko

Tenis

Jan Zieliński nie zagra w finale gry podwójnej podczas tegorocznej edycji turnieju ATP w Madrycie. W drugim secie półfinałowego starcia jego partner na korcie - Luke Johnson - skreczował. Tym samym do finału awansował duet Harri Heliovaara/Henry Patten.

Dwóch mężczyzn w czapkach z daszkiem i strojach sportowych idzie po korcie tenisowym, niosąc torby sportowe.
fot. Polsat Sport
Przed rozpoczęciem piątkowej rywalizacji zdecydowanymi faworytami byli Heliovaara i Patten. Warto zaznaczyć, że jest to jedyna rozstawiona para (z numerem 3), która pozostała w walce o trofeum w stolicy Hiszpanii.

 

Fin i Brytyjczyk dobrze prezentowali się na korcie. W pierwszym secie udało im się przełamać przeciwników - przy podaniu Johnsona - w tym samym czasie utrzymując wszystkie swoje gemy serwisowe. Wypracowana w ten sposób przewaga spowodowała, że Polak i jego partner na korcie musieli przełknąć gorycz porażki w premierowej partii (3:6).

 

Druga część rywalizacji również nie ułożyła się po myśli zawodnika z Warszawy i Brytyjczyka. Johnson ponownie nie był w stanie utrzymać swojego podania, ale jak się okazało, było to spowodowane urazem. Przy wyniku 4:3 dla duetu Heliovaara/Patten 32-latek postanowił skreczować.

 

W drugim półfinale naprzeciwko siebie staną pary Guido Andreozzi/Manuel Guinard i Maximo Gonzalez/Andres Molteni.

 

Jan Zieliński/Luke Johnson - Harri Heliovaara/Henry Patten 3:6, 3:4 krecz

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATP W MADRYCIEJAN ZIELIŃSKITENISTURNIEJE ATP I WTA
Zobacz także

Udany debiut pod wodzą nowego trenera! Hurkacz gra dalej w Madrycie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 