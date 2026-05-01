Finał WTA w Madrycie: Mirra Andriejewa - Marta Kostiuk. Relacja live i wynik na żywo

W finale turnieju WTA w Madrycie zmierzą się Mirra Andriejewa i Marta Kostiuk. Wcześniej z turnieju odpadła między innymi liderka rankingu WTA, Białorusinka Aryna Sabalenka.

Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie. Polska tenisistka skreczowała w meczu z Amerykanką Ann Li z powodu problemów zdrowotnych przy stanie 6:7 (4-7), 6:2, 0:3, ale w najnowszym notowaniu rankingu awansuje z czwartego na trzecie miejsce.

W singlu w Madrycie startowały jeszcze dwie Polki - Magdalena Fręch i Magda Linette. Obie odpadły w drugiej rundzie.

