Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?
Czas na kolejny odcinek Magazynu #7Strefa. Sprawdź szczegóły transmisji siatkarskiego programu.
Program w sobotę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl. Transmisja online w Polsat Box Go.
W sobotnim magazynie #7Strefa gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będą Dorota Świeniewicz-Brandt, Maciej Biernat (trener PGE Budowlanych Łódź – mistrz Polski) i Ireneusz Mazur.
Nasze główne tematy to:
- Sezon Tauron Ligi zakończony, znamy medalistów
- PlusLiga, w niedzielę możemy poznać brązowego medalistę mistrzostw Polski, w finale walka wyrównana
- Liga Mistrzyń, czy Joanna Wołosz po raz kolejny przejdzie do historii?
- Jakub Bednaruk tradycyjnie przeanalizuje najbardziej kontrowersyjne i najlepsze akcje minionego tygodnia.
