Hubert Hurkacz - Roman Andres Burruchaga. Kiedy mecz? O której godzinie?

Hurkacz bierze udział w turnieju ATP Challenger Tour w Cagliari. We wtorek Polak pokonał Amerykanina Zacharego Svajdę i zameldował się w drugiej rundzie włoskiej imprezy.

W pojedynku o miejsce w ćwierćfinale imprezy w Cagliari Hurkacz zmierzył się z Emiliano Navą. Jak się okazało, pewnie ograł rywala w dwóch setach i zameldował się w kolejnej rundzie turnieju.

O półfinał Hurkacz powalczył ze znanym Włochem Matteo Berrettinim. Hurkacz wygrał w trzech setach i zameldował się w najlepszej czwórce turnieju.

Na triumfatora meczu Hurkacz - Berrettini czekał już Roman Andres Burruchaga i to właśnie z 24-letnim Argentyńczykiem tenisista z Wrocławia zagra o wielki finał.

Hurkacz - Burruchaga. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Hurkacz - Burruchaga zostanie rozegrany w sobotę 2 maja. Spotkanie Polaka i Argentyńczyka zaplanowano jako drugie tego dnia od godziny 13.00 - po zakończeniu starcia Arnaldi - Cadenasso w ramach pierwszego z półfinałów turnieju w Cagliari.

