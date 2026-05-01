Jannik Sinner - Alexander Zverev. Gdzie obejrzeć finał turnieju ATP w Madrycie?

Sinner w półfinale pokonał Francuza Arthura Filsa (25. ATP) 6:2, 6:4 i awansował do finału piątego z rzędu turnieju rangi ATP Masters 1000. Włoch zapewnił sobie 14 000 punktów rankingowych ATP. Został dopiero czwartym zawodnikiem, który osiągnął taki dorobek.

Lider rankingu odniósł 22. zwycięstwo z rzędu, a 350 w karierze w cyklu ATP. Ostatni raz przegrał 19 lutego z Czechem Janem Mensikiem w ćwierćfinale turnieju rangi 500 na kortach twardych w Dosze. Później zdobył tytuły w Indian Wells, Miami i Monte Carlo.

Zverev na swojej drodze do finału spotkał wschodzącą gwiazdę belgijskiego tenisa, Alexandra Blockxa. 21-latek z Antwerpii, zajmujący 69. miejsce na liście światowej, w ćwierćfinale wyeliminował broniącego tytułu Norwega Caspera Ruuda. Belg w pojedynku z Niemcem ani raz nie zdołał przełamać podania rywala.

Transmisja finału Sinner - Zverev w niedzielę w Polsacie Sport 3 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.00.

