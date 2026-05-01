Katarzyna Kawa w półfinale turnieju w Chinach! Pokaz siły w trzecim secie

Katarzyna Kawa znakomicie prezentuje się od początku zmagań w Huzhou. Najpierw pewnie pokonała Carol Zhao 6:2, 6:1. Następnie wygrała z Alevtiną Ibragimovą 6:4, 6:2.

W ćwierćfinale turnieju rozstawiona z "trójką" Polka zmierzyła się z Warwarą Panshiną. Od początku mecz był wyrównany. Choć nasza zawodniczka przełamała rywalkę w trzecim gemie, po chwili straciła serwis. Pod koniec zanotowała jednak dwa cenne przełamania i wygrała premierowego seta.

Druga odsłona wyglądała inaczej. Już w pierwszym gemie Kawa przegrała przy własnym podaniu. Potem odrobiła straty, ale mimo to po chaotycznej końcówce przegrała 4:6.

Decydujący set był już jednak popisem Polki, która całkowicie zdominowała Rosjankę i po dwóch przełamaniach zanotowała przekonujące zwycięstwo 6:1. Ostatecznie awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z Hanyuo Guo.

Katarzyna Kawa - Warwara Panshina 6:3, 4:6, 6:1