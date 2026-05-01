Legia Warszawa - Widzew Łódź. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Cztery kolejki przed końcem sezonu Legia z dorobkiem 37 punktów zajmuje 15. miejsce, czyli pierwsze nad strefą spadkową. Widzew ma o punkt mniej i sklasyfikowany jest tuż za nią.

- Jest to bardzo ważne spotkanie, ale nie decydujące o utrzymaniu bądź spadku. Będzie dużo ważyło pod kątem tej końcówki, ale to nie zmienia faktu, że pozostaną jeszcze trzy kolejki. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i przygotowujemy się w taki sposób, żeby wygrać. Naszym atutem jest gra u siebie i wsparcie kibiców - powiedział Papszun na konferencji prasowej.

53-letni szkoleniowiec prowadzi Legię od niespełna pół roku. Warszawski klub już wtedy był w trudnej sytuacji w tabeli. Pod wodzą Papszuna miał niedawno serię 10 spotkań bez przegranej, ale zakończyła ją niedzielna porażka w Poznaniu z Lechem 0:4. Wówczas od 21. minuty goście grali w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę zobaczył Rafał Augustyniak. W środę Komisja Ligi tę karę anulowała.

- Nie może zdarzyć się taka sytuacja, że w 10 minut tracimy trzy gole, choćbyśmy nawet grali w ośmiu. To jest nie do przyjęcia przy naszych mechanizmach, przy naszej pracy w defensywie. Uważam, że to nas wzmocni i zbuduje, natomiast to się okaże w piątek wieczorem. Zobaczymy, jak ten "mental" będzie funkcjonował, szczególnie jeśli znów coś pójdzie nie po naszej myśli - zaznaczył Papszun.

PAP