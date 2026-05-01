Medalistka olimpijska ukarana! Prawie dwa lata dyskwalifikacji

31-latka została początkowo tymczasowo zawieszona w lutym po tym, jak w ciągu 12 miesięcy opuściła trzy kontrole antydopingowe, co stanowiło naruszenie przepisów dotyczących miejsca pobytu.

W piątek AIU ogłosiło dyskwalifikację Kanadyjki, która obowiązuje od 3 grudnia 2025 roku do 2 sierpnia 2027 roku. Jednocześnie unieważniono wszystkie jej wyniki począwszy od 23 sierpnia 2025, wraz z odebraniem medali, tytułów, nagród, punktów i honorariów za udział.

Kanadyjka przyznała się do naruszenia przepisów i przyjęła karę, rezygnując z prawa do rozpatrzenia swojej sprawy. Przysługuje jej odwołanie się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie.

Na igrzyskach w Paryżu Newman przeszła do historii zostając pierwszą Kanadyjką, która zdobyła medal w skoku o tyczce. Jej wynik 4,85 m pozostaje rekordem Kanady. Przegrała tylko z Australijką Niną Kennedy i reprezentantką USA Katie Moon.

PAP