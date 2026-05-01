"Najbardziej emocjonujące 2 minuty w sporcie". Kentucky Derby 2026 w Polsacie Sport!

Rywalizacja trzyletnich koni w Louisville to jeden z najważniejszych dni amerykańskiego kalendarza wyścigowego i sportowego. Kentucky Derby (dystans: 2000 metrów) , wraz z odbywającymi się dwa tygodnie później Preakness Stakes (1800 metrów) oraz pięć tygodni później Belmont Stakes (2400 metrów), składają się bowiem na Potrójną Koronę w USA. Odbywające się od 1875 (!) roku Kentucky Derby to najstarsza nieprzerwanie organizowana impreza sportowa w całych Stanach Zjednoczonych! Nic więc dziwnego, że do Louisville ciągną rokrocznie tłumy kibiców, a średnia frekwencja wynosi tu około 155 tysięcy widzów!

ZOBACZ TAKŻE: Król sprintów znów najlepszy! Ka Ying Rising wygrał Chairman's Sprint Prize podczas FWD Champions Day 2026

W gonitwie, odbywającej się na piaskowej (a nie trawiastej, jak w Anglii i większości torów w Europie) nawierzchni wystartuje 20 koni, zakwalifikowanych na podstawie ich wyników z Road to the Kentucky Derby. Już dziewiąty rok z rzędu o tym, kto przystąpi do tego największego wyścigu w Ameryce, decyduje wielopoziomowy system punktowy, stosowany w wybranych wyścigach. Aby zapewnić sobie miejsce w bramce startowej, konie muszą przejść przez serię wyznaczonych gonitw na torach w całym kraju i na całym świecie. Punkty przyznawane są pięciu najlepszym koniom w każdym wyścigu. Pełną stawkę, wraz z czterema rezerwowymi końmi, które zostaną włączone do rywalizacji w razie niedyspozycji któregoś z podstawowych startujących, poznaliśmy już 25 kwietnia.

Od 1896 roku rywalizacja przebiega na skróconym dystansie 1 i 1/4 mili (2 kilometrów i 12 metrów) i trwa około dwóch minut. Właśnie dlatego media za oceanem określają ją mianem "Najbardziej emocjonujących dwóch minut w sporcie". Poza tradycyjnym i spektakularnym wieńcem z 554 czerwonych róż na zwycięzcę czeka pokaźna nagroda finansowa. Od jubileuszowej 150. edycji podniesiono pulę nagród z trzech do pięciu milionów dolarów!

Faworytem tegorocznego Kentucky Derby wydaje się Renegade pod znakomitym dżokejem Iradem Ortizem Juniorem. Trenowany przez Todda Pletchera koń w świetnym stylu wygrał niedawno wyścig Grupy 1 Arkansas Derby, potwierdzając wysoką dyspozycję, choć... historia uczy, że zwycięstwo w Arkansas nie przekłada się na późniejszy triumf w Kentucky (ostatnim koniem, który wygrał oba wyścigi, był słynny American Pharoah w 2015 roku, a wcześniej ta sztuka udała się Sunny's Halo w 1983 i Smarty Jones w 2004 roku).

Kto może być zatem największym rywalem Renegade w walce o triumf w Kentucky Derby 2026? Mocnym kandydatem wydaje się Commandment pod dżokejem Luisem Saezem. Trenowany przez Brada Coxa koń był najlepszy w swoich czterech ostatnich startach, wygrywając między innymi Florida Derby (G1), a więc wyścig, który przyniósł więcej późniejszych triumfatorów Kentucky Derby niż jakakolwiek inna gonitwa przygotowawcza. Nie bez szans będzie również Further Ado (pod Johnem Velazquezem), który wygrał dwa z czterech ostatnich gonitw, w których brał udział.

Kentucky Derby 2026 odbędą się w nocy z 2 na 3 maja polskiego czasu. Początek transmisji w sobotę (2 maja) o godzinie 24.00 w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go.

Robert Iwanek i Annamaria Sobierajska, Polsat Sport