Niesamowity Sinner! Kolejny finał

Fils w pierwszym secie przegrał dwa gemy przy swoim serwisie i uległ 2:6. Druga partia była bardziej wyrównana. Gra toczyła się gem za gem, jednak Sinner w końcu przełamał rywala i wygrał 6:4.

Mecz trwa godzinę i 27 minut. Włoch awansował do finału piątego z rzędu turnieju rangi ATP Masters 1000.

Lider rankingu ATP odniósł 22. zwycięstwo z rzędu. Ostatni raz przegrał 19 lutego z Czechem Janem Mensikiem w ćwierćfinale turnieju ATP 500 na kortach twardych w Dosze. Później zdobył tytuły w Indian Wells, Miami i Monte Carlo.

Z kolei zwycięska seria Filsa, rozstawionego w stolicy Hiszpanii z numerem 21., zakończyła się na dziewięciu meczach. Wcześniej wygrał turniej w Barcelonie.

Jannik Sinner (Włochy, 1) - Arthur Fils (Francja, 21) 6:2, 6:4.

BS, PAP