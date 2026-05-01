Niesamowity Sinner! Kolejny finał

Jannik Sinner pokonał Francuza Arthura Filsa 6:2, 6:4 w półfinale turnieju ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. Włoski tenisista w niedzielnym finale zagra z Belgiem Aleksandrem Blockxem lub Niemcem Aleksandrem Zverevem, którzy zmierzą się o godzinie 20.

Fils w pierwszym secie przegrał dwa gemy przy swoim serwisie i uległ 2:6. Druga partia była bardziej wyrównana. Gra toczyła się gem za gem, jednak Sinner w końcu przełamał rywala i wygrał 6:4.

 

Mecz trwa godzinę i 27 minut. Włoch awansował do finału piątego z rzędu turnieju rangi ATP Masters 1000.

 

Lider rankingu ATP odniósł 22. zwycięstwo z rzędu. Ostatni raz przegrał 19 lutego z Czechem Janem Mensikiem w ćwierćfinale turnieju ATP 500 na kortach twardych w Dosze. Później zdobył tytuły w Indian Wells, Miami i Monte Carlo.

 

 

Z kolei zwycięska seria Filsa, rozstawionego w stolicy Hiszpanii z numerem 21., zakończyła się na dziewięciu meczach. Wcześniej wygrał turniej w Barcelonie.

 

Jannik Sinner (Włochy, 1) - Arthur Fils (Francja, 21) 6:2, 6:4. 

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 