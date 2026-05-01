Pekka Tirkkonen przed debiutem na MŚ: Wierzę w awans, choć to będzie bardzo wyrównana grupa

Grzegorz Michalewski: Sobotni mecz z Ukrainą będzie Pana debiutem na mistrzostwach świata w roli trenera reprezentacji Polski. O jakie cele będą walczyć Polacy na turnieju w Sosnowcu?

Pekka Tirkkonen: To będzie bardzo trudny turniej. Mamy tam wymagających przeciwników i wiemy, że będą to bardzo wyrównane i trudne mecze. Wierzymy też, że mamy szansę i możliwości awansu jeśli tylko będziemy dobrze przygotowani do każdego meczu i skupimy się na nim. Mam nadzieję, że nasi kibice będą nas wspierać i będą dla nas szóstym zawodnikiem na lodzie.

Pierwsze trzy mecze podczas turnieju w Sosnowcu będziemy grali z tymi najmocniejszymi rywalami: Ukrainą, Francją i Kazachstanem. Dwa ostatnie mecze z teoretycznie słabszą Japonią i Litwą. Czy to dla nas dobre rozwiązanie?

Myślę, że to dobrze dla nas. Na początku możemy wygrać z Ukrainą i na dzień dobry zagramy z dobrym i bardzo silnym przeciwnikiem, z którym graliśmy w lutym w Edynburgu. Tym meczem możemy zdobyć trochę ważnego doświadczenia. Wiemy jaki ciężar ma ten pierwszy mecz i musimy być gotowi na to starcie.

Kto według Pana ma największe szanse na awans do Elity?

Tak jak już wspominałem, to będzie bardzo wyrównana grupa. Francja, Kazachstan to zespoły, które spadły, a Ukraina i Polska z pewnością są drużynami, które również chcą awansować. Nie można zapomnieć o Japonii, która zawsze potrafi zaskoczyć oraz o Litwie, która awansowała na zaplecze Elity i na pewno ma też dużo energii na te spotkania.

Jaki styl gry jest Pana ulubionym: bardziej defensywny czy woli grać Pan bardziej ofensywnie. Na które elementy szczególnie zwraca Pan uwagę i jak będzie wyglądała gra Polaków podczas turnieju w Sosnowcu?

Wolę żebyśmy mieli oba style, ale oczywiście ważna będzie dobra obrona. Można wygrać ważne mecze, ale jeśli nie grasz dobrze w ataku, nie odniesiesz zwycięstwa. Zatem musi być dobra równowaga między grą w ataku i obronie, a gdy jesteśmy na lodzie, to gramy w ataku pięcioma zawodnikami i gdy tracimy krążek, to też gramy w obronie pięcioma zawodnikami. Tak jak już wspominałem, musi być naprawdę dobra równowaga i nie możemy przesadzić z atakiem i grać z przewagą, bo w strefie ofensywnej jest zbyt dużo ryzyka, ponieważ na poziomie reprezentacyjnym, jeśli przegrasz z obrońcą w krytycznym miejscu, rywal jest bardzo szybki i możesz stracić bramkę

Którzy zawodnicy będą liderami tej drużyny?

Mamy dobrą mieszankę w drużynie, wielu zawodników ma doświadczenie i było już w podobnej sytuacji. Jest też kilku młodych graczy i nie mogę wskazać, kto jest zdecydowanym liderem tej drużyny. Mogę powiedzieć, że Kamil Wałęga jest wschodzącą gwiazdą polskiego hokeja i grał naprawdę dobrze w lidze słowackiej. Teraz na tym zgrupowaniu przed mistrzostwami, spotkałem go po raz pierwszy i widzę, że jest bardzo utalentowanym zawodnikiem. W tej chwili w tym gronie doświadczonych graczy są Bartek Ciura, Bartek Pociecha, Filip Komorski, Aron Chmielewski. To są doświadczeni zawodnicy, którzy wiedzą o co chodzi w mistrzostwach świata.

Jednym z problemów polskiego hokeja, nie tylko reprezentacji, ale także klubów, jest słaba gra w przewadze. Co zrobić aby ten element był dla Polski atutem, a nie stanowił problem?

Nasza gra w przewadze również w dużej mierze opiera się na grze zawodników i jeśli to nie działa dobrze, jeśli nie uderzasz na bramkę, nie strzelisz gola. Jeżeli nie pomożesz strzelcowi, nie zasłonisz bramkarza, nie zdobędziesz bramki. Podobnie gdy nie podasz wystarczająco szybko, to nie da się stworzyć okazji bramkowej. Na to wszystko składa się dużo kombinacji, a na końcu zawodnicy muszą grać instynktownie i pokazać swoje umiejętności. Uważam, że potrzebujemy strzałów, ciągłego ruchu w grze, dobrej walki o wolne pole przed bramką i dobrej gry kombinacyjnej

A gdzie Pan widzi największe problemy w grze reprezentacji Polski?

W momencie gdy przeciwnik mocno nas atakuje, musimy wtedy wybić krążek z tercji. Widziałem to już podczas wcześniejszych meczów i mieliśmy z tym pewne problemy, zwłaszcza w grze agresywnej, pod presją. Musimy się do tego przygotować, chcemy grać piątką zawodników blisko siebie, napastnicy muszą pomagać obrońcom, naprawdę musimy grać zespołowo.

Jest Pan także trenerem GKS-u Tychy, który w zakończonym sezonie obronił mistrzostwo Polski. GKS kolejny raz zagra w Lidze Mistrzów. Jak Pan ocenia występ drużyny w tych rozgrywkach w poprzednim sezonie?

Mieliśmy naprawdę bardzo mocnych i wymagających przeciwników z absolutnego topu Europy. Broniący tytuły Lions Zurych, dwa mocne szwedzkie zespoły Frolunda i Lulea, a potem Lukko Rauma. Jedynie poza meczem w Zurychu, gdzie nie mieliśmy większych szans na wygraną, ale w pozostałych pięciu spotkaniach walczyliśmy naprawdę dobrze i niestety udało się wygrać tylko ten jeden mecz w Klagenfurcie. Takie mecze pokazały nam wszystkim jaki jest standard na szczycie Europy i co powinniśmy zrobić w polskim hokeju żeby było lepiej.

Jeszcze nigdy polski klub nie awansował do fazy play-off Ligi Mistrzów. Czy w tym nadchodzącym sezonie to zadanie uda się wykonać. Ma Pan na to jakąś receptę?

Mamy już doświadczenie w Lidze Mistrzów z zeszłego sezonu i nawet rozegraliśmy dobre mecze w tych rozgrywkach. Być może uczyliśmy się tego na nowo, jak się gra na szczycie europejskich pucharów. Mamy nadzieję i mocno w to wierzymy, że możemy lepiej zagrać jesienią, aby zająć miejsce w najlepszej szesnastce i zagrać w fazie play - off. Wiemy już dokąd zmierzamy i jaki jest poziom oraz jakie są wymagania w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

