Pierwszy rywal reprezentacji Polski siatkarzy ogłosił kadrę! Są niespodzianki

W szerokim składzie reprezentacji Kuby znalazł się Robertlandy Simon (rocznik 1987). Doświadczony środkowy wrócił do drużyny narodowej w 2019 i występował w niej do 2024 roku. Teraz znów wraca po przerwie. W kadrze jest również Marlon Yant - najlepiej punktujący i atakujący Ligi Narodów 2025. Zabrakło kilku znanych zawodników, wśród nieobecnych jest m.in. Jesus Herrera.

Trenerem reprezentacji Kuby jest Jesus Angel Cruz Lopez. Pomagać mu będą Mario Izquierdo i Manuel Espinosa, a także lekarz reprezentacji Lenin Hernandez i fizjoterapeuta Eladio Vives.

Reprezentacja Kuby rozpocznie rozgrywki VNL 2026 w środę 10 czerwca na turnieju w Linyi w Chinach. Pierwszym rywalem będzie reprezentacja Polski. W kolejnych spotkaniach Kubańczycy zagrają z Ukrainą (12 czerwca), Słowenią (13 czerwca) i Chinami (14 czerwca).

Kubańscy siatkarze w rozgrywkach Ligi Narodów zagrali po raz pierwszy w 2023 roku. W debiucie zajęli 13. miejsce, a rok później zostali sklasyfikowani na dziewiątej pozycji. W 2025 roku awansowali do turnieju finałowego, w którym ulegli w ćwierćfinale reprezentacji Włoch 1:3 i skończyli zmagania na siódmym miejscu. Przed laty Kubańczycy odnosili sukcesy w Lidze Światowej, którą wygrali w 1998 roku.

Liga Narodów siatkarzy 2026 - skład reprezentacji Kuby:

rozgrywający: Christian Thondike, Julio Gomez, Lyban Taboada, Adrian Chirino, Ronaldo Glaquet

przyjmujący: Marlon Yant, Julio Cesar Cardenas, Luis Enrique Reyes, Nivaldo Diaz, Miguel Angel Lopez, Yusniel Gonzalez, Felix Rodriguez, Victor Andreu, Bryan Camino, Carlos Pereira.

atakujący: Jose Israel Masso, Alejandro Miguel Gonzalez, Daniel Martinez, Alejandro Rodriguez,Jose Carlos Romero.

środkowi: Roberlandy Simon, Alexis Wilson, Javier Concepcion, David Fiel, Thiago Suarez, Endriel Pedroso, Jakdiel Contreras.

libero: Yonder Garcia, Dairon Gallego, Yudiel Arrechea.

Polsat Sport, jit.cu