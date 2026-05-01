Przełom w Barcelonie! Pini Zahavi leci do Hiszpanii, kontrakt na stole

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Hansi Flick podpisze nowy kontrakt z FC Barcelona - donosi Fabrizio Romano. Niemiecki szkoleniowiec cieszy się zaufaniem prezydenta klubu Joana Laporty, który po wygraniu wyborów na kolejną kadencję chce zapewnić ciągłość na stanowisku trenera.

Trener Hansi Flick z Robertem Lewandowskim i innym członkiem sztabu szkoleniowego Barcelony.
fot. PAP/EPA
Hansi Flick (po lewej) ma przedłużyć kontrakt z FC Barcelona

Flick objął Barcelonę przed sezonem 2024/2025. Już w pierwszym roku pracy wywalczył mistrzostwo kraju. Ponadto wraz z Katalończykami sięgnął po Puchar Króla, a także dwa Superpuchary.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak wyglądał przetarg na europejskie puchary. "Konkurencja była duża"


Obecna umowa Niemca obowiązuje do końca edycji 2026/2027. Według informacji Fabrizio Romano, wkrótce kontrakt ma jednak zostać przedłużony. To priorytet prezydenta Laporty, który niedawno zapewnił sobie kolejną kadencję w roli sternika klubu.


Flick ma związać się z Barceloną do 2028 roku z opcją przedłużenia kontraktu o kolejny sezon.


"Agent Flicka Pini Zahavi wkrótce przyleci do Hiszpanii, aby ustalić szczegóły" - napisał Romano.


Po 33 kolejkach Barcelona ma 11 punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. Katalończycy pewnym krokiem zmierzają po mistrzostwo Hiszpanii.

Przejdź na Polsatsport.pl
HISZPANIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Los Angeles FC - CD Toluca. Skrót meczu
Zobacz także

Gol w doliczonym czasie gry zapewnił im wygraną. Są już o krok od finału

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 