Przełom w Barcelonie! Pini Zahavi leci do Hiszpanii, kontrakt na stole
Hansi Flick podpisze nowy kontrakt z FC Barcelona - donosi Fabrizio Romano. Niemiecki szkoleniowiec cieszy się zaufaniem prezydenta klubu Joana Laporty, który po wygraniu wyborów na kolejną kadencję chce zapewnić ciągłość na stanowisku trenera.
Flick objął Barcelonę przed sezonem 2024/2025. Już w pierwszym roku pracy wywalczył mistrzostwo kraju. Ponadto wraz z Katalończykami sięgnął po Puchar Króla, a także dwa Superpuchary.
Obecna umowa Niemca obowiązuje do końca edycji 2026/2027. Według informacji Fabrizio Romano, wkrótce kontrakt ma jednak zostać przedłużony. To priorytet prezydenta Laporty, który niedawno zapewnił sobie kolejną kadencję w roli sternika klubu.
Flick ma związać się z Barceloną do 2028 roku z opcją przedłużenia kontraktu o kolejny sezon.
"Agent Flicka Pini Zahavi wkrótce przyleci do Hiszpanii, aby ustalić szczegóły" - napisał Romano.
Po 33 kolejkach Barcelona ma 11 punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. Katalończycy pewnym krokiem zmierzają po mistrzostwo Hiszpanii.