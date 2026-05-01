Przełom w Barcelonie! Pini Zahavi leci do Hiszpanii, kontrakt na stole

Flick objął Barcelonę przed sezonem 2024/2025. Już w pierwszym roku pracy wywalczył mistrzostwo kraju. Ponadto wraz z Katalończykami sięgnął po Puchar Króla, a także dwa Superpuchary.

ZOBACZ TAKŻE: Tak wyglądał przetarg na europejskie puchary. "Konkurencja była duża"



Obecna umowa Niemca obowiązuje do końca edycji 2026/2027. Według informacji Fabrizio Romano, wkrótce kontrakt ma jednak zostać przedłużony. To priorytet prezydenta Laporty, który niedawno zapewnił sobie kolejną kadencję w roli sternika klubu.



Flick ma związać się z Barceloną do 2028 roku z opcją przedłużenia kontraktu o kolejny sezon.



"Agent Flicka Pini Zahavi wkrótce przyleci do Hiszpanii, aby ustalić szczegóły" - napisał Romano.



Po 33 kolejkach Barcelona ma 11 punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. Katalończycy pewnym krokiem zmierzają po mistrzostwo Hiszpanii.