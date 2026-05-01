Piąta rocznica wielkiego triumfu! To wydarzenie przeszło do historii polskiej siatkówki

1 maja 2021 roku w Weronie siatkarze Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle osiągnęli historyczny sukces. Polski klub po raz pierwszy wygrał Ligę Mistrzów, a po raz drugi triumfował w najważniejszym z europejskich pucharów. Na taki wyczyn trzeba było czekać aż 43 lata. W 1978 roku Płomień Milowice zdobył Puchar Europy Mistrzów Klubowych, który był poprzednikiem rozgrywek CEV Champions League.

Drużynę z Kędzierzyna-Koźla poprowadził do sukcesu trener Nikola Grbić, który w 2022 roku obejmie stery siatkarskiej reprezentacji Polski. Miał do dyspozycji bardzo mocny zespół. W wyjściowym składzie zagrało pięciu Polaków - przyjmujący Aleksander Śliwka i Kamil Semeniuk, środkowy Jakub Kochanowski, atakujący Łukasz Kaczmarek oraz libero Paweł Zatorski. Ważną rolę odegrali też dwaj doświadczeni zagraniczni gracze - amerykański środkowy David Smith, oraz francuski rozgrywający Benjamin Toniutti.

W ekipie rywali aż roiło się od znanych nazwisk. O sile drużyny, którą prowadził Angelo Lorenzetti, stanowili serbscy środkowi Marko Podrascanin i Srecko Lisinac, holenderski atakujący Nimir Abdel-Aziz, przyjmujący z Brazylii Ricardo Lucarelli, a także Dick Kooy, Simone Giannelli i wschodząca gwiazda włoskiej siatkówki - Alessandro Michieletto.

ZAKSA wygrała dwa pierwsze sety (oba wynikiem 25:22), ale w trzecim lepsza była ekipa z Trydentu (20:25). Czwarta partia przyniosła sporo emocji. Kędzierzynianie mieli piłkę meczową (24:23), ale rywale doprowadzili do gry na przewagi, którą rozstrzygnął asem serwisowym Kaczmarek (28:26).

Nagrodę MVP otrzymał Aleksander Śliwka. Przyjmujący wywalczył w finałowym starciu 18 punktów - najwięcej w zwycięskiej ekipie.

Triumf w Weronie był początkiem złotej serii ZAKSY w Lidze Mistrzów. Kędzierzynianie wygrali również dwa kolejne finały. W 2022 roku w Lublanie znów ograli Itas Trentino, tym razem 3:0. W 2023 doszło w Turynie do polskiego finału, w którym ZAKSA wygrała z Jastrzębskim Węglem 3:2.

Finał Ligi Mistrzów siatkarzy 2021:

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Itas Trentino 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 28:26)

ZAKSA: Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk, David Smith, Benjamin Toniutti – Paweł Zatorski (libero) oraz Bartłomiej Kluth. Trener: Nikola Grbić.

Trentino: Marko Podrascanin, Nimir Abdel-Aziz, Dick Kooy, Srecko Lisinac, Simone Giannelli, Ricardo Lucarelli – Salvatore Rossini (libero) oraz Alessandro Michieletto, Alberto Pol (libero), Lorenzo Sperotto, Andrea Argenta, Luis Sosa. Trener: Angelo Lorenzetti.