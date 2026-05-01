Siatkarski hegemon ma nowego trenera. Zaskakujący transfer z ligi włoskiej

Dotychczasowy szkoleniowiec, który pracował z zawodniczkami Vasasu od lata 2021 roku, a z drużyną sięgnął po pięć mistrzostw, cztery Puchary Węgier i złoto Ligi Środkowoeuropejskiej, postanowił skorzystać z klauzuli w kontrakcie, gwarantującej mu możliwość odejścia po bieżących rozgrywkach.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec koszmarnej serii siatkarzy. Wygrali po 3 latach i 81 porażkach z rzędu!

- Odbyliśmy z trenerem kilka długich rozmów, podczas których stało się dla nas jasne, że wraz z końcem sezonu 2025/2026 dobiegnie końca również wyjątkowo udany okres naszej współpracy. Pięcioletni cykl to wyjątkowo długi czas w świecie sportu, a dla nas była to piękna epoka nie tylko jeśli chodzi o rozgrywki na Węgrzech, ale i w Europie. Sukcesów, które wspólnie osiągnęliśmy, nie trzeba nikomu przypominać - mówił w rozmowie z "Nemzeti Sport" Marton Sarlos, dyrektor zarządzający Vasasu Obuda.

Ekipa ze stolicy Węgier ogłosiła, że nowym trenerem drużyny będzie Luca Bucaioni, były siatkarz, wicemistrz Włoch z 2005 roku, dla którego będzie to pierwsza w karierze posada trenera głównego. 43-latek pracował dotychczas jedynie jako asystent w Liu Jo Modena oraz - od sezonu 2017/2018 - w Numia Vero Volley Milano, z którym sięgał nie tylko po medale mistrzostw Włoch, ale i srebro i brąz Ligi Mistrzyń, a także złote medale Pucharu Challenge i Pucharu CEV.

- Czułem, że nadszedł czas na zmiany. Mediolan dał mi wiele, zarówno jeśli chodzi o aspekty sportowe, jak i osobiste, ale uznałem, że to najwyższy czas, by wyjść ze strefy komfortu i poszukać nowych wyzwań, tym razem w roli pierwszego trenera. Liczę przede wszystkim na ciężką pracę zarówno sztabu, jak i zawodniczek, bo właśnie to jest podstawą wszelkiego rozwoju. Chcę, by drużyna grała szybką, nowoczesną siatkówkę - powiedział Włoch, cytowany przez "Nemzeti Sport".

Vasas Obuda Budapeszt to w ostatnich latach prawdziwy hegemon w węgierskiej żeńskiej siatkówce. Drużyna od pięciu sezonów nieprzerwanie zdobywa mistrzowskie tytuły, a w całej historii klub zdobył już na krajowym podwórku 11 złotych medali. W przeszłości trenerem Vasasu Obuda był polski szkoleniowiec Jakub Głuszak.