Tak będzie wyglądał zespół PGE Budowlanych Łódź! Prezes potwierdza

W podwójnej koronie zdobywcy mistrzostwa kraju i Pucharu Polski zakończyły sezon siatkarki PGE Budowlanych. Jak przyznał prezes łódzkiego klubu, rozgrywki nie mogły potoczyć się lepiej. - To był wspaniały sezon, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci - podkreślił Marcin Chudzik.

Trzy siatkarki w białych strojach z czerwonymi elementami radośnie świętują zwycięstwo, jedna z nich unosi ręce w geście triumfu.
fot. PAP/Marian Zubrzycki
Łodzianki w środę sięgnęły po historyczny tytuł. Zwyciężając w Rzeszowie z broniącym mistrzostwa Developresem, sięgnęły po pierwsze złoto w rozgrywkach siatkarskiej ekstraklasy, w której PGE Budowlani występują nieprzerwanie od 17 lat. Tym samym mają już komplet medali mistrzostw kraju, a do tego w lutym wywalczyły Puchar Polski.

 

- Jesteśmy w podwójnej koronie i powoli to wszystko do nas dociera. Te rozgrywki nie mogły potoczyć się dla nas lepiej. To był wspaniały sezon, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci, bo o takich chwilach się nie zapomina - przyznał prezes klubu z Łodzi Marcin Chudzik.

 

Drużyna prowadzona przez trenera Macieja Biernata uwieczniła go zwycięstwem 3:1 w Rzeszowie, przechylając tym samym na swoją korzyść pięciomeczową rywalizację w finale. Ale kilka miesięcy temu ligowe zmagania rozpoczęła od porażki na inaugurację ligi przed własną publicznością z ITA Tools Stalą Mielec 2:3. Gładko przegrały też pierwszy mecz finałowy z Developresem. Jak jednak zapewnił Chudzik, w trakcie rozgrywek oraz w walce o złoto nie było chwil zwątpienia i poważnych kryzysów.

 

- Od początku kontynuowaliśmy naszą pracę i wiedzieliśmy do czego dążymy. Ocenia się po tym, jak się kończy, a nie jak zaczyna. Nikt nie stawiał nas w roli faworyta ani w Pucharze Polski, ani w rywalizacji o mistrzostwo kraju. Wygraliśmy oba trofea ciężką pracą i przede wszystkim tym, że stworzył się prawdziwy zespół. To był zespół, w którym jedna za drugą szła w ogień i to było widać. Mimo że nasz finałowy przeciwnik był bardzo mocny, to my mieliśmy ten brakujący element - mówił szef klubu z Łodzi.

 

Dodał, że ducha drużyny widać było na każdym treningu, w szatni i podczas wyjazdów na mecze.

 

- Zaangażowanie było ogromne na każdej płaszczyźnie. W wywalczeniu tytułu trzeba też podkreślić rolę kibiców, którzy bardzo wsparli nas po porażce w Rzeszowie i dopingowali nas jeszcze mocniej. Na ten sukces zapracowali wszyscy, duże brawa dla całego sztabu szkoleniowego, kibiców, ale przede wszystkim dziewczyn, bo to one musiały tę całą pracę na boisku wykonać - tłumaczył.

 

Łodzianki mają już za sobą świętowanie sukcesu wspólnie z fanami w Łodzi, ale - jak zaznaczył Chudzik - dla prezesów wszystkich siatkarskich klubów właśnie zaczyna się okres wytężonej pracy.

 

- Dziewczyny zaczynają urlopy, a my w klubie zabieramy się do pracy. Okres maja i czerwca to jest czas przedłużania umów sponsorskich, ale też domykania ostatnich transferów - wyjaśnił.

 

Wiadomo już, że latem drużyna PGE Budowlani, którą w przyszłym sezonie oprócz krajowych rozgrywek czeka ponowna rywalizacja w Lidze Mistrzyń, zostanie przebudowana. Nie będzie w niej występowała przyjmująca Aleksandra Wenerska, która zakończyła karierę, a według medialnych doniesień odejdą też: kapitan i rozgrywająca Alicja Grabka, która ma przejść do Developresu, liderka zespołu, przyjmująca Paulina Damaske, która podpisała kontrakt z włoskim Bisonte Firenze oraz brazylijska atakująca Bruna Honorio i środkowa Agata Milewska.

 

Do zespołu mają dołączyć: rozgrywająca Developresu Katarzyna Wenerska i wracająca z Turcji związana w przeszłości z oboma łódzkimi klubami Martyna Grajber-Nowakowska. Natomiast barwy PGE Budowanych nadal mają reprezentować: szwajcarska atakująca Maja Storck, słoweńska środkowa Sasa Planinsec, rumuńska atakująca Rodica Buterez, rozgrywająca Nadia Siuda i środkowa Paulina Majkowska. Zostać ma też trener Biernat, dla którego będzie to już szósty sezon w roli szkoleniowca drużyny z Łodzi.

HP, PAP
