Tak wyglądał przetarg na europejskie puchary. "Konkurencja była duża"

Liga Europy i Liga Konferencji goszczą na naszych antenach od sezonu 2024/2025. Dzięki wygraniu przetargu prestiżowe rozgrywki pozostaną w ofercie Polsatu Sport przez kolejne lata.

- To ogromny sukces, ponieważ konkurencja była duża. Rywalizowały z nami po raz pierwszy amerykańskie platformy streamingowe, które mają już doświadczenie w kupowaniu praw na rynki europejskie - powiedział Piotr Pykel, Zastępca Dyrektora ds. Sportu Telewizji Polsat.



Nasza stacja ma bogate doświadczenie w prezentowaniu topowego europejskiego futbolu. Redakcja Polsatu Sport składa się z doświadczonych dziennikarzy i komentatorów oraz cenionych ekspertów.



- UEFA na pewno doceniała i docenia to, co zrobiliśmy z naszym flagowym produktem. Federacja zauważa rozmach i jakość naszej pracy - dodał Pykel.



W każdym sezonie pokażemy 342 mecze obydwu rozgrywek, co oznacza łączną liczbę 1368 meczów przez 4 lata.

