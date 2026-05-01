Tego w historii MŚ w snookerze jeszcze nie było! Tylko spójrz, co się stało i ile to trwało (WIDEO)
Wu Yize i Mark Allen przeszli do historii snookera. Partia numer 14 ich półfinałowego pojedynku podczas MŚ 2026 była najdłuższym frejmem w historii najważniejszej snookerowej imprezy.
100 minut i 19 sekund - dokładnie tyle trwała 14. partia półfinałowego meczu Yize i Allena. W pewnym momencie frejma prawa dolna kieszeń została zablokowana przez czarną bilę i... zaczęło się. Panowie wymieniali się kolejnymi odstawnymi czy pasywnymi zagraniami, aż finalnie pobili rekord, jeśli chodzi o najdłuższą partię w historii MŚ.
Ostatecznie więcej spokoju zachował Chińczyk, który wygrał tego frejma i tym samym doprowadził do remisu 7:7.
Spotkanie rozgrywane jest w systemie do 17 wygranych partii.
W drugiej półfinałowej parze rywalizują Shaun Murphy i John Higgins.
Mistrzowskiego tytułu z zeszłego roku bronił Zhao Xintong, jednak Chińczyk odpadł już z tegorocznych zmagań.
Podczas MŚ 2026 Antoni Kowalski został pierwszym Polakiem w historii, który zagrał w najważniejszej snookerowej imprezie. Kowalski odpadł w pierwszej rundzie, przegrywając z Markiem Williamsem.