Tego w historii MŚ w snookerze jeszcze nie było! Tylko spójrz, co się stało i ile to trwało (WIDEO)

100 minut i 19 sekund - dokładnie tyle trwała 14. partia półfinałowego meczu Yize i Allena. W pewnym momencie frejma prawa dolna kieszeń została zablokowana przez czarną bilę i... zaczęło się. Panowie wymieniali się kolejnymi odstawnymi czy pasywnymi zagraniami, aż finalnie pobili rekord, jeśli chodzi o najdłuższą partię w historii MŚ.

Ostatecznie więcej spokoju zachował Chińczyk, który wygrał tego frejma i tym samym doprowadził do remisu 7:7.

Just some of the more memorable moments from the LONGEST frame in Crucible history #WorldChampionship pic.twitter.com/teRuFfWhFI — WST (@WeAreWST) May 1, 2026

Spotkanie rozgrywane jest w systemie do 17 wygranych partii.

The longest frame EVER...#WorldChampionship pic.twitter.com/KcQHBMgXiO — WST (@WeAreWST) May 1, 2026

W drugiej półfinałowej parze rywalizują Shaun Murphy i John Higgins.

Mistrzowskiego tytułu z zeszłego roku bronił Zhao Xintong, jednak Chińczyk odpadł już z tegorocznych zmagań.

Podczas MŚ 2026 Antoni Kowalski został pierwszym Polakiem w historii, który zagrał w najważniejszej snookerowej imprezie. Kowalski odpadł w pierwszej rundzie, przegrywając z Markiem Williamsem.