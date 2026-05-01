Tego w historii MŚ w snookerze jeszcze nie było! Tylko spójrz, co się stało i ile to trwało (WIDEO)

Bartłomiej Szulga

Wu Yize i Mark Allen przeszli do historii snookera. Partia numer 14 ich półfinałowego pojedynku podczas MŚ 2026 była najdłuższym frejmem w historii najważniejszej snookerowej imprezy.

Yize i Allen zagrali najdłuższą partię w historii MŚ

100 minut i 19 sekund - dokładnie tyle trwała 14. partia półfinałowego meczu Yize i Allena. W pewnym momencie frejma prawa dolna kieszeń została zablokowana przez czarną bilę i... zaczęło się. Panowie wymieniali się kolejnymi odstawnymi czy pasywnymi zagraniami, aż finalnie pobili rekord, jeśli chodzi o najdłuższą partię w historii MŚ.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ronnie O'Sullivan przeszedł do historii! Wygrał pierwszy turniej w Arabii Saudyjskiej

 

Ostatecznie więcej spokoju zachował Chińczyk, który wygrał tego frejma i tym samym doprowadził do remisu 7:7.

 

 

Spotkanie rozgrywane jest w systemie do 17 wygranych partii.

 

 

 

 

W drugiej półfinałowej parze rywalizują Shaun Murphy i John Higgins.

 

Mistrzowskiego tytułu z zeszłego roku bronił Zhao Xintong, jednak Chińczyk odpadł już z tegorocznych zmagań.

 

Podczas MŚ 2026 Antoni Kowalski został pierwszym Polakiem w historii, który zagrał w najważniejszej snookerowej imprezie. Kowalski odpadł w pierwszej rundzie, przegrywając z Markiem Williamsem.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Robert Korzeniowski: Spoglądanie ku igrzyskom to dowód, że możemy żeglować we wspólnym kierunku
Zobacz także

Medal igrzysk celem głównym. Za nami Sejmik Sprawozdawczy Polskiego Związku Żeglarskiego

