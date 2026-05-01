To się dzieje! Arman Tsarukyan zmierzy się z Tonym Fergusonem

Hubert PawlikSporty walki

Arman Tsarukyan zmierzy się z Tonym Fergusonem na czerwcowej gali RAF 10. Pojedynek odbędzie się w formule zapaśniczej.

Dwóch zawodników MMA, po lewej Arman Tsarukyan z brodą, po prawej Tony Ferguson.
fot. Polsat Sport
Tsarukyan to wciąż jeden z najlepszych zawodników wagi lekkiej na świecie, który zajmuje drugie miejsce w rankingu UFC. Po raz ostatni był widziany w klatce w listopadzie, kiedy pewnie pokonał Dana Hookera przez poddanie. 29-latek po wypadnięciu z walki mistrzowskiej z Islamem Makhachevem jest jednak wyraźnie lekceważony przez pracodawców.

 

Ormianin od jakiegoś czasu rywalizuje również w rozwijającej się organizacji RAF, czyli amerykańskiej lidze zapasów w stylu wolnym. Właśnie ogłoszono, że w sobotę 13 czerwca zmierzy się z byłym tymczasowym mistrzem UFC Tonym Fergusonem.

 

Organizacja zaznaczyła, że nic nie zmienia się w sprawie innego pojedynku Tsarukyana. Już 30 maja zawalczy na gali RAF 9 z Keelonem Jimisonem.

 

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Ormianin stoczy kolejny bój w UFC. Dustin Poirier wspomniał ostatnio, że chciałby zobaczyć jego rewanżowe starcie z Mateuszem Gamrotem. Polak jest ostatnim zawodnikiem, który pokonał Ormianina.

