W Barcelonie już świętują. Mają ważny powód

Jakub Żelepień

FC Barcelona przygotowuje się do sobotniego spotkania z Osasuną. Wszystko wskazuje na to, że do kadry meczowej powróci Raphinha, który od przeszło miesiąca był kontuzjowany.

Piłkarz w niebiesko-czerwonym stroju Barcelony biegnie z piłką po boisku.
fot. PAP/Abaca
Raphinha wraca do gry po kontuzji

Dotychczas ostatni mecz w barwach Barcelony Raphinha rozegrał 22 marca. Katalończycy wygrali wówczas 1:0 z Rayo Vallecano, a tuż po tym spotkaniu zawodnicy rozjechali się na zgrupowania swoich reprezentacji.

 

W trakcie spotkania z Francją skrzydłowy doznał kontuzji. Okazała się ona na tyle poważna, że zawodnik musiał pauzować ponad miesiąc. Teraz dziennikarze "Mundo Deportivo" przekazali nowe wieści w jego sprawie.


Według ich informacji, Brazylijczyk ma być gotowy do gry w sobotę w starciu z Osasuną. To dobra wiadomość dla Hansiego Flicka, który musi radzić sobie bez kontuzjowanego Lamine'a Yamala.


W tym sezonie Raphinha strzelił 19 goli i zaliczył 8 asyst we wszystkich rozgrywkach.

