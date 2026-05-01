W Barcelonie już świętują. Mają ważny powód

Dotychczas ostatni mecz w barwach Barcelony Raphinha rozegrał 22 marca. Katalończycy wygrali wówczas 1:0 z Rayo Vallecano, a tuż po tym spotkaniu zawodnicy rozjechali się na zgrupowania swoich reprezentacji.

W trakcie spotkania z Francją skrzydłowy doznał kontuzji. Okazała się ona na tyle poważna, że zawodnik musiał pauzować ponad miesiąc. Teraz dziennikarze "Mundo Deportivo" przekazali nowe wieści w jego sprawie.



Według ich informacji, Brazylijczyk ma być gotowy do gry w sobotę w starciu z Osasuną. To dobra wiadomość dla Hansiego Flicka, który musi radzić sobie bez kontuzjowanego Lamine'a Yamala.



W tym sezonie Raphinha strzelił 19 goli i zaliczył 8 asyst we wszystkich rozgrywkach.