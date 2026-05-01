Wielka szansa przed Zielińskim! Oto, co jego zespół może zrobić w niedzielę

Hubert Pawlik

Inter może w niedzielę zapewnić sobie 21. w historii mistrzostwo Włoch. Ekipa z Mediolanu, której piłkarzem jest Piotr Zieliński, zagra z Parmą. Tego samego dnia 29. mistrzostwo Hiszpanii może świętować Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, ale potrzebuje potknięcia Realu Madryt.

Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce Interu Mediolan
fot. PAP
Piotr Zieliński może sięgnąć po drugie mistrzostwo Włoch

Interowi tytuł może odebrać tylko jakiś kataklizm. Na cztery kolejki przed końcem wciąż aktualnego mistrza Napoli wyprzedza o 10 punktów. Jeśli po najbliższej serii przewaga się nie zmniejszy, to Mediolańczycy będą już pewni końcowego triumfu.

 

Inter z Parmą zagra dopiero w niedzielę o 20.45 i może się zdarzyć, że sprawa tytułu będzie rozstrzygnięta jeszcze przed spotkaniem. Tak się stanie, jeśli w sobotę Napoli przegra na wyjeździe z piątym Como, a w niedzielne popołudnie trzeci w zestawieniu AC Milan, który ma 12 punktów straty, nie zdoła pokonać na wyjeździe Sassuolo.

 

Jeśli Inter wywalczy mistrzostwo, to Zieliński będzie świętował drugi tytuł w karierze. Poprzedni zdobył w sezonie 2022/23 w barwach ekipy z Neapolu.

 

Barcelona na pięć kolejek przed końcem sezonu ma 11 punktów przewagi nad Realem. Obrony mistrzostwa będzie pewna, jeśli w sobotę wygra na wyjeździe z Osasuną, a "Królewscy" dzień później nie zdołają pokonać w Barcelonie innego klubu z tego miasta - Espanyolu.

 

Najbardziej wyrównana walka jest w Anglii. Arsenal wyprzedza Manchester City o trzy punkty, ale wicelider ma do rozegrania zaległe spotkanie. W sobotę Londyńczycy w derbach podejmą Fulham, a "The Citizens" w poniedziałek zmierzą się na wyjeździe z Evertonem.

 

W cieniu rywalizacji o mistrzostwo odbędzie się starcie dwóch najbardziej utytułowanych angielskich klubów. W niedzielę trzeci w tabeli Manchester United podejmie czwarty Liverpool, który jest aktualnym mistrzem. Oba kluby po 20 razy zdobywały miano najlepszych w kraju.

 

W najmocniejszych ligach Europy sprawa tytułu rozstrzygnięta jest już w Niemczech, gdzie dwie kolejki temu Bayern Monachium zapewnił sobie 35. w historii i 13. w ostatnich 14 latach mistrzostwo.

 

W sobotnim meczu 32. kolejki z zamykającym tabelę Heidenheim można się spodziewać rezerwowego składu Bawarczyków, bo zespół czeka walka jeszcze na dwóch frontach. W środę w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów zagra u siebie z broniącym trofeum Paris Saint-Germain. We Francji Bayern, który awansował też do finału Pucharu Niemiec, przegrał 4:5.

 

W Niemczech najciekawiej będzie w sobotę w Hoffenheim, gdzie zajmujący piątą pozycję miejscowi zagrają z czwartym VfB Stuttgart. Oba zespoły mają po 57 punktów, a miejsce w czołowej czwórce daje prawo gry w Lidze Mistrzów. Szósty Bayer Leverkusen (55 pkt) podejmie natomiast trzeci RB Lipsk (62 pkt). Spokojna o grę w LM jest druga Borussia Dortmund, która ma 67 pkt.

 

HP, PAP
