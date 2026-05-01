Wielka szansa przed Zielińskim! Oto, co jego zespół może zrobić w niedzielę

Interowi tytuł może odebrać tylko jakiś kataklizm. Na cztery kolejki przed końcem wciąż aktualnego mistrza Napoli wyprzedza o 10 punktów. Jeśli po najbliższej serii przewaga się nie zmniejszy, to Mediolańczycy będą już pewni końcowego triumfu.

Inter z Parmą zagra dopiero w niedzielę o 20.45 i może się zdarzyć, że sprawa tytułu będzie rozstrzygnięta jeszcze przed spotkaniem. Tak się stanie, jeśli w sobotę Napoli przegra na wyjeździe z piątym Como, a w niedzielne popołudnie trzeci w zestawieniu AC Milan, który ma 12 punktów straty, nie zdoła pokonać na wyjeździe Sassuolo.

Jeśli Inter wywalczy mistrzostwo, to Zieliński będzie świętował drugi tytuł w karierze. Poprzedni zdobył w sezonie 2022/23 w barwach ekipy z Neapolu.

Barcelona na pięć kolejek przed końcem sezonu ma 11 punktów przewagi nad Realem. Obrony mistrzostwa będzie pewna, jeśli w sobotę wygra na wyjeździe z Osasuną, a "Królewscy" dzień później nie zdołają pokonać w Barcelonie innego klubu z tego miasta - Espanyolu.

Najbardziej wyrównana walka jest w Anglii. Arsenal wyprzedza Manchester City o trzy punkty, ale wicelider ma do rozegrania zaległe spotkanie. W sobotę Londyńczycy w derbach podejmą Fulham, a "The Citizens" w poniedziałek zmierzą się na wyjeździe z Evertonem.

W cieniu rywalizacji o mistrzostwo odbędzie się starcie dwóch najbardziej utytułowanych angielskich klubów. W niedzielę trzeci w tabeli Manchester United podejmie czwarty Liverpool, który jest aktualnym mistrzem. Oba kluby po 20 razy zdobywały miano najlepszych w kraju.

W najmocniejszych ligach Europy sprawa tytułu rozstrzygnięta jest już w Niemczech, gdzie dwie kolejki temu Bayern Monachium zapewnił sobie 35. w historii i 13. w ostatnich 14 latach mistrzostwo.

W sobotnim meczu 32. kolejki z zamykającym tabelę Heidenheim można się spodziewać rezerwowego składu Bawarczyków, bo zespół czeka walka jeszcze na dwóch frontach. W środę w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów zagra u siebie z broniącym trofeum Paris Saint-Germain. We Francji Bayern, który awansował też do finału Pucharu Niemiec, przegrał 4:5.

W Niemczech najciekawiej będzie w sobotę w Hoffenheim, gdzie zajmujący piątą pozycję miejscowi zagrają z czwartym VfB Stuttgart. Oba zespoły mają po 57 punktów, a miejsce w czołowej czwórce daje prawo gry w Lidze Mistrzów. Szósty Bayer Leverkusen (55 pkt) podejmie natomiast trzeci RB Lipsk (62 pkt). Spokojna o grę w LM jest druga Borussia Dortmund, która ma 67 pkt.

HP, PAP