Wielkie emocje i wciąż wszystko możliwe! Za nami pierwsze półfinały LE (WIDEO)

Dwumecz Nottingham Forest z Aston Villą to pierwszy od sezonu 2008/09 europejski półfinał z udziałem dwóch angielskich drużyn. Poprzednim było starcie Manchesteru United z Arsenalem Londyn w Lidze Mistrzów.

Jedyna bramka tego spotkania padła w 71. minucie, gdy Chris Wood wykorzystał rzut karny. Reprezentant Polski, Matty Cash, był w pierwszym składzie Aston Villi i nie został zmieniony.



Krok w stronę finału postawiła również Braga. Dla Portugalczyków zajście tak daleko w europejskich pucharach to rzadkość. Ta drużyna gra bowiem w półfinale kontynentalnych rozgrywek dopiero po raz drugi w historii.



Podopieczni Carlosa Vicensa w półfinałowym meczu z Freiburgiem objęli prowadzenie po golu Turka Demira Ege Tiknaza. Po ośmiu minutach wyrównał Włoch Vincenzo Grifo. Pod koniec pierwszej połowy rzutu karnego nie wykorzystał pomocnik Bragi Urugwajczyk Rodrigo Zalazar Martinez. W doliczonym czasie zwycięstwo gospodarzom zapewnił Mario Dorgeles z Wybrzeża Kości Słoniowej.



Rewanże odbędą się 7 maja.