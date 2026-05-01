Wielkie emocje i wciąż wszystko możliwe! Za nami pierwsze półfinały LE (WIDEO)
Za nami pierwsze mecze półfinałowe Ligi Europy. Do awansu przybliżyły się zespoły Nottingham Forest i SC Braga, które wygrały przed własnymi kibicami. Zobacz TOP 10 akcji z obu tych spotkań.
Dwumecz Nottingham Forest z Aston Villą to pierwszy od sezonu 2008/09 europejski półfinał z udziałem dwóch angielskich drużyn. Poprzednim było starcie Manchesteru United z Arsenalem Londyn w Lidze Mistrzów.
Jedyna bramka tego spotkania padła w 71. minucie, gdy Chris Wood wykorzystał rzut karny. Reprezentant Polski, Matty Cash, był w pierwszym składzie Aston Villi i nie został zmieniony.
Krok w stronę finału postawiła również Braga. Dla Portugalczyków zajście tak daleko w europejskich pucharach to rzadkość. Ta drużyna gra bowiem w półfinale kontynentalnych rozgrywek dopiero po raz drugi w historii.
Podopieczni Carlosa Vicensa w półfinałowym meczu z Freiburgiem objęli prowadzenie po golu Turka Demira Ege Tiknaza. Po ośmiu minutach wyrównał Włoch Vincenzo Grifo. Pod koniec pierwszej połowy rzutu karnego nie wykorzystał pomocnik Bragi Urugwajczyk Rodrigo Zalazar Martinez. W doliczonym czasie zwycięstwo gospodarzom zapewnił Mario Dorgeles z Wybrzeża Kości Słoniowej.
Rewanże odbędą się 7 maja.