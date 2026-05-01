Wyjątkowy mecz dla Casha, sam to przyznał. "Trafiłem tu jako młody chłopak"

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

W półfinale Ligi Europy Aston Villa mierzy się z Nottingham Forest. W pierwszym meczu Matty Cash i spółka musieli uznać wyższość rywali po porażce 0:1. - U siebie możemy odwrócić losy dwumeczu - zapewniał reprezentant Polski przed kamerą Polsatu Sport.

W rozmowie z Bożydarem Iwanowem Cash przyznał, że mecz z Forest był dla niego wyjątkowy. Piłkarz spędził bowiem w tym klubie kilka lat.

 

- Trafiłem tu jako młody chłopak. Mam dobre wspomnienia. Fajnie było wrócić na ten stadion - powiedział.


Reprezentant Polski trafił do Forest w 2014 roku. Dwa lata później został włączony do pierwszej drużyny. W 2020 roku przeniósł się natomiast do Aston Villi, w której występuje do dzisiaj.


W pierwszym meczu półfinału LE Forest wygrali 1:0.


- O tym, że wynik poszedł w tę stronę, a nie drugą, decydowały detale. To był bardzo wyrównany mecz, spodziewaliśmy się zresztą, że taki będzie. Mieliśmy dobry rytm, a przed nami wciąż wiele gry. U siebie możemy odwrócić losy dwumeczu - zapewnił Cash.


- W Birmingham będzie kapitalna atmosfera. Przez cały sezon możemy liczyć na wsparcie naszych kibiców - dodał piłkarz.


