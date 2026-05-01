Wyniki i skróty meczów MŚ w hokeju na lodzie dywizji 1A
Czas na mistrzostwa świata w hokeju na lodzie dywizji 1A. Sprawdź wyniki i skróty meczów rozgrywanych w Sosnowcu.
W rywalizacji udział biorą między innymi polscy hokeiści. Rywalami polskiego zespołu będą kolejno: Ukraina (2 maja), Francja (3), Kazachstan (5), Japonia (7) i Litwa (8).
Mistrzostwa świata dywizji 1A. Kiedy grają Polacy?
Wszystkie mecze Polaków rozpoczną się o godz. 19.30.
Na przyszłoroczne MŚ Elity awansują dwie najlepsze drużyny.
Transmisje meczów na antenach Polsatu Sport oraz online w Polsat Box Go.
Wyniki i skróty meczów MŚ w hokeju na lodzie dywizji 1A:
Sobota, 2 maja
Japonia – Francja, godz. 12:25 (Polsat Sport 2/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)
Litwa – Kazachstan, godz. 15:55 (Polsat Sport Fight/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)
Studio do meczu Polska - Ukraina, godz. 19:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)
Polska – Ukraina, 19:25 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)
Studio po meczu Polska - Ukraina, godz. 22:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)