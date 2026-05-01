W rywalizacji udział biorą między innymi polscy hokeiści. Rywalami polskiego zespołu będą kolejno: Ukraina (2 maja), Francja (3), Kazachstan (5), Japonia (7) i Litwa (8).

Mistrzostwa świata dywizji 1A. Kiedy grają Polacy?

Wszystkie mecze Polaków rozpoczną się o godz. 19.30.

Na przyszłoroczne MŚ Elity awansują dwie najlepsze drużyny.

Transmisje meczów na antenach Polsatu Sport oraz online w Polsat Box Go.

Wyniki i skróty meczów MŚ w hokeju na lodzie dywizji 1A:

Sobota, 2 maja

Japonia – Francja, godz. 12:25 (Polsat Sport 2/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Litwa – Kazachstan, godz. 15:55 (Polsat Sport Fight/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Studio do meczu Polska - Ukraina, godz. 19:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Polska – Ukraina, 19:25 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Studio po meczu Polska - Ukraina, godz. 22:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

BS, PAP