30 punktów! Fantastyczny występ Magdaleny Stysiak w półfinale Ligi Mistrzyń (WIDEO)

Magdalena Stysiak była jedną z głównych bohaterek meczu Eczacibasi Dynavit Stambuł - Savino Del Bene Scandicci (3:2) w półfinale Ligi Mistrzyń. Reprezentantka Polski wywalczyła dla zwycięskiej drużyny 30 punktów (24/40 = 60% skuteczności w ataku + 2 asy + 4 bloki).

– Wiedziałyśmy, że tu nie będzie łatwo, ale byłyśmy pewne, że damy z siebie sto procent. Jestem super szczęśliwa i dumna z mojego zespołu, bo to jest coś ważnego. To niesamowity sukces, że awansowałyśmy do finału. Jutro znów damy z siebie te sto procent – powiedziała po meczu polska atakująca.

