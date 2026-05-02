30 punktów! Fantastyczny występ Magdaleny Stysiak w półfinale Ligi Mistrzyń (WIDEO)

Siatkówka

Siatkarki Eczacibasi Dynavit Stambuł wywalczyły awans do finału Ligi Mistrzyń. W półfinałowym starciu pokonały włoskie Savino del Bene Scandicci 3:2. Kapitalne spotkanie rozegrała polska atakująca z Magdalena Stysiak, która zdobyła 30 punktów.

Zbliżenie na twarz młodej siatkarki trzymającej piłkę do siatkówki w prawej dłoni. W tle widoczna jest inna zawodniczka.
fot. PAP/Darek Delmanowicz
Magdalena Stysiak (Eczacibasi Dynavit Stambuł) zdobyła 30 punktów w półfinale Ligi Mistrzyń z Savino Del Bene Scandicci (3:2).

Magdalena Stysiak była jedną z głównych bohaterek meczu Eczacibasi Dynavit Stambuł - Savino Del Bene Scandicci (3:2) w półfinale Ligi Mistrzyń. Reprezentantka Polski wywalczyła dla zwycięskiej drużyny 30 punktów (24/40 = 60% skuteczności w ataku + 2 asy + 4 bloki).

 

Zobacz także: Siatkarka doznała urazu... świętując zwycięstwo! Niecodzienna scena w półfinale Ligi Mistrzyń

 

– Wiedziałyśmy, że tu nie będzie łatwo, ale byłyśmy pewne, że damy z siebie sto procent. Jestem super szczęśliwa i dumna z mojego zespołu, bo to jest coś ważnego. To niesamowity sukces, że awansowałyśmy do finału. Jutro znów damy z siebie te sto procent – powiedziała po meczu polska atakująca.

 

Jak zagrała Magdalena Stysiak w półfinale Ligi Mistrzyń? Zobacz w materiale wideo:

 

Zobacz także

Derby Stambułu w finale! Drużyna Magdaleny Stysiak przed szansą wygrania Ligi Mistrzyń

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBULEUROPEJSKIE PUCHARYLIGA MISTRZYŃ W SIATKÓWCELM SIATKAREKMAGDALENA STYSIAKSIATKARSKA LMSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Łosiak/ Bryl - Mol/ Berntsen. Skrót meczu
Zobacz także

Polscy siatkarze z kolejnym triumfem! Zagrają w ćwierćfinale

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 