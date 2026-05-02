Arcyważny gol Polaka dla FC Porto! To może zadecydować o mistrzostwie

W sobotę piłkarze FC Porto stanęli naprzeciwko zawodników Alverca. W wyjściowej jedenastce jednego z najbardziej znanych portugalskich klubów znalazło się trzech reprezentantów Polski: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.

Jak się okazało w pierwszej połowie tej rywalizacji najważniejszy był pierwszy z trzech wymienionych zawodników. W 40. minucie Bednarek bowiem wpisał się na listę strzelców, trafiając głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Ten gol może okazać się arcyważny.

Warto zaznaczyć, że jeżeli "Smoki" w sobotnim starciu przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę, to zapewnią sobie mistrzostwo Portugalii. FC Porto w przypadku triumfu będzie miało na swoim koncie 85 punktów, natomiast Benfica, która jest druga, do tej pory zebrała 76 "oczek". Dwa pozostałe spotkania ligowe już nie zmienią wyglądu czołówki tabeli.

