Aż trudno uwierzyć, kto chce Pietuszewskiego! Ma zastąpić gwiazdę Ligi Mistrzów

Konkretnie chodzi o Newcastle United. Dziennikarze twierdzą, że przedstawiciele angielskiego klubu muszą się jednak spieszyć, gdyż Porto już planuje rozmowy nad nowym kontraktem dla Polaka.

Rzekomo Newcastle jest gotowe zapłacić 50 mln funtów, natomiast wyższa kwota może nawet "uniemożliwić transfer".

Football Insider dodał, że 17-latek mógłby zastąpić w Newcastle Anthony'ego Gordona, który trafił na listę życzeń Bayernu Monachium oraz Liverpoolu.

Reprezentant Anglii zaskoczył w tym sezonie Ligi Mistrzów, gdyż w 12 meczach zdobył aż 10 bramek i zaliczył dwie asysty. Podano, że gdyby jednak zdecydował się pozostać w zespole, były piłkarz Jagiellonii Białystok mógłby stanowić dla niego "poważną konkurencją".

"Record" podał, że zarówno Liverpool, jak i Manchester United również "dołączyły do kolejki" i bacznie obserwują polskiego skrzydłowego. Ten rozegrał łącznie w barwach Porto 15 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty.