Cafe Futbol - 03.05. Transmisja TV i stream online

W niedzielnym magazynie "Cafe Futbol" gośćmi Bożydara Iwanowa będą: sędzia piłkarski Jarosław Przybył, dla którego sobotni finał Pucharu Polski był ostatnim meczem w karierze w roli sędziego głównego oraz nasi stali eksperci – Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.



Pierwszą część programu poświęcimy finałowi Pucharu Polski, w którym Górnik Zabrze pokonał Raków Częstochowa. Ekipa z Zabrza w przyszłym sezonie zacznie zmagania o europejskie puchary od III rundy eliminacji Ligi Europy.



W drugiej części magazynu skupimy się na półfinałach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Na razie bliżej finałów są Braga i Nottingham oraz Crystal Palace i Rayo Vallecano. Opowiemy też o wygranym przez Grupę Polsat Plus przetargu na prawa do obu tych rozgrywek do 2031 roku.



Cafe Futbol tradycyjnie w niedzielę o 11:00 na żywo w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl oraz sportowe strony Interii.

Polsat Sport