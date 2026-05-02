Cafe Futbol - 03.05. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Przed nami kolejny odcinek magazynu "Cafe Futbol". Jednym z gości podczas niedzielnego programu będzie Jarosław Przybył. Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Logo programu "Cafe Futbol" przedstawiające filiżankę w kształcie piłki nożnej z bitą śmietaną, umieszczone na tle stylizowanych heksagonów.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć kolejny odcinek "Cafe Futbol"?

W niedzielnym magazynie "Cafe Futbol" gośćmi Bożydara Iwanowa będą: sędzia piłkarski Jarosław Przybył, dla którego sobotni finał Pucharu Polski był ostatnim meczem w karierze w roli sędziego głównego oraz nasi stali eksperci – Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.
 
Pierwszą część programu poświęcimy finałowi Pucharu Polski, w którym Górnik Zabrze pokonał Raków Częstochowa. Ekipa z Zabrza w przyszłym sezonie zacznie zmagania o europejskie puchary od III rundy eliminacji Ligi Europy. 
 
W drugiej części magazynu skupimy się na półfinałach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Na razie bliżej finałów są Braga i Nottingham oraz Crystal Palace i Rayo Vallecano. Opowiemy też o wygranym przez Grupę Polsat Plus przetargu na prawa do obu tych rozgrywek do 2031 roku. 
 
Cafe Futbol tradycyjnie w niedzielę o 11:00 na żywo w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl oraz sportowe strony Interii.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CAFE FUTBOLINNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Nottingham Forest FC - Aston Villa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 