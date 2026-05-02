Całe Włochy w żałobie. Nie żyje legenda sportu

"Kierowca i paralimpijczyk, który nauczył Włochów, by nigdy się nie poddawać" - tak dziennik "La Gazzeta dello Sport" wspomina Alexa Zanardiego. W wypadku w 2001 roku stracił obie nogi, ale mimo to stał się wybitnym sportowcem, zdobywając aż osiem złotych medali na igrzyskach paralimpijskich. „Był symbolem wytrwałości i miłości do życia” – czytamy.

ZOBACZ TAKŻE: Medalistka olimpijska ukarana! Prawie dwa lata dyskwalifikacji

Zanardi zmarł w piątek 1 maja, mając 59 lat.

"Alex odszedł w spokoju, otoczony miłością swoich bliskich. Rodzina serdecznie dziękuje wszystkim, którzy okazują wsparcie, i prosi o uszanowanie ich żałoby oraz prywatności w tym trudnym czasie" - podał klub Obiettivo3.

Włoch był nie tylko kierowcą wyścigowym - w Formule 1 wystąpił 44 razy - ale rywalizował też w handbike’u oraz w serii CART, czyli wyścigach samochodów jednomiejscowych. W CART dwukrotnie zdobył mistrzostwo, w 1997 i 1998 roku, odnosząc łącznie 15 zwycięstw.

19 czerwca 2020 roku brał udział w kolejnym dramatycznym wypadku. Niedaleko Pienzy stracił kontrolę nad rowerem i zderzył się z ciężarówką.

Został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł skomplikowaną operację neurochirurgiczną i twarzoczaszki. Ostatecznie udało się go uratować, ale ostatnie lata życia spędził z dala od medialnego świata, w otoczeniu rodziny.

