Drastyczne sceny w półfinale Ligi Mistrzyń. Siatkarka zniesiona z boiska

W sobotę w półfinale europejskiego pucharu naprzeciwko siebie stanęły ekipy VakifBank Stambuł i A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. Po dwóch przegranych setach zespół z Turcji zaczął wracać do gry, wygrywając kolejne dwie partie. To właśnie w czwartej odsłonie doszło do groźnie wyglądającej sytuacji.

Przy wyniku 17:11 dla ekipy VakifBank Stambuł do ataku wyskoczyła Katarina Dangubić. Siatkarka była w stanie skutecznie zakończyć akcje, jednak okupiła to kontuzją. Dangubić źle wylądowała po ataku i od razu runęła na parkiet. Cała sytuacja wyglądała bardzo źle, a na twarzach zawodniczek obu zespołów malowało się przerażenie.

Na boisku natychmiast pojawił się sztab medyczny, który po chwili był zmuszony znieść siatkarkę z parkietu. Jej miejsce zajęła Chiaka Ogbogu.

