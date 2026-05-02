Drastyczne sceny w półfinale Ligi Mistrzyń. Siatkarka zniesiona z boiska

Katarina Dangubić doznała groźnie wyglądającej kontuzji w półfinałowym meczu Ligi Mistrzyń. Siatkarka została zniesiona z boiska w czwartym secie.

Siatkarka Katarina Dangubić z VakifBank Stambuł jest opatrywana przez sztab medyczny po kontuzji odniesionej podczas meczu.
Katarina Dangubić z VakifBank Stambuł kontuzjowana podczas meczu

W sobotę w półfinale europejskiego pucharu naprzeciwko siebie stanęły ekipy VakifBank Stambuł i A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. Po dwóch przegranych setach zespół z Turcji zaczął wracać do gry, wygrywając kolejne dwie partie. To właśnie w czwartej odsłonie doszło do groźnie wyglądającej sytuacji. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Zachwycił formą w kluczowym meczu PlusLigi! Mistrzostwo Polski na wyciągnięcie ręki

 

Przy wyniku 17:11 dla ekipy VakifBank Stambuł do ataku wyskoczyła Katarina Dangubić. Siatkarka była w stanie skutecznie zakończyć akcje, jednak okupiła to kontuzją. Dangubić źle wylądowała po ataku i od razu runęła na parkiet. Cała sytuacja wyglądała bardzo źle, a na twarzach zawodniczek obu zespołów malowało się przerażenie.

 

Na boisku natychmiast pojawił się sztab medyczny, który po chwili był zmuszony znieść siatkarkę z parkietu. Jej miejsce zajęła Chiaka Ogbogu.

 

Zobacz także

Było już 0:2 i 18:22! Niesamowity powrót VakifBanku. Drużyna Joanny Wołosz nie obroni trofeum

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wilfredo Leon - najlepsze akcje MVP meczu Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie
