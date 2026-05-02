Derby Stambułu w finale! Drużyna Magdaleny Stysiak przed szansą wygrania Ligi Mistrzyń

Początek spotkania przyniósł asa serwisowego Magdaleny Stysiak (3:4), a po chwili dwa Ekateriny Antropovej (3:7). Od tego momentu inicjatywę przejęła ekipa Scandicci (7:12, 11:17). Obie ekipy grały skutecznie w ofensywie, popełniały mało błędów. Eczacibasi ruszyło do odrabiania strat, zmniejszyło różnicę do dwóch oczek (16:18), ale w ważnym momencie punktową zagrywką popisała się Maja Ognjenovic i ekipa z Italii nie oddała już przewagi. Eczacibasi obroniło dwie piłki setowe, drugiego asa dołożyła Stysiak, jednak zepsuta zagrywka zamknęła tę partię (20:25).

Drugą odsłonę udanie rozpoczęły siatkarki ze Stambułu (7:2). Rywalki szybko jednak złapały kontakt (7:6), a w środkowej części seta wyrównały (14:14). Seta rozstrzygnęła punktowa seria Eczacibasi od stanu 20:20. Dwa skuteczne ataki, as Sinead Jack-Kisal, punktowy blok oraz uderzenie blok-aut Kathryn Plummer dały drużynie ze Stambułu wygraną 25:20.

Początek trzeciego seta toczył się przy minimalnej przewadze drużyny ze Stambułu (8:6), która w środkowej części seta wygrała serię akcji i odskoczyła na sześć oczek (16:10). Eczacibasi miało wyraźną przewagę w ofensywie i pewnie zmierzały po wygraną. Trener włoskiej ekipy Marco Gaspari wprowadził w końcówce kilka rezerwowych, ale zmiany nie odwróciły losów seta. Dwa autowe ataki siatkarek ze Scandicci zamknęły seta (25:17).

W czwartej odsłonie siatkarki Savino Del Bene Scandicci uzyskały przewagę przy zagrywkach Cateriny Bosetti (4:8). Włoska ekipa przejęła inicjatywę i powiększyła zaliczkę do sześciu oczek (6:12, 11:17). Drużyna ze Stambułu zerwała się do walki i zmniejszyła różnicę (14:17, 17:19), rywalki dowiozły jednak korzystny wynik. W ważnym momencie asa posłała Ekaterina Antropova (19:23), błąd Eczacibasi dał piłkę setową (20:24), a atak Avery Skinner ustalił wynik na 21:25.

Drugi półfinał turnieju w Stambule i drugi tie-break. Lepiej rozpoczęła go ekipa Eczacibasi, która po dwóch punktowych blokach prowadziła 6:3. Atak Ebrar Karakurt dał trzy oczka zaliczki przy zmianie stron (8:5), a po niej efektowym blokiem popisała się Magdalena Stysiak, a asa dołożyła Elif Sahin (10:5). Taka przewaga dała tureckiej drużynie komfort w końcówce. Kathryn Plummer wywalczyła piłkę meczową, a po chwili punktowy blok zamknął półfinałową rywalizację (15:8).

Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (30), Ebrar Karakurt (18) - Eczacibasi; Ekaterina Antropova (34), Avery Skinner (11) - Scandicci. Statystyki Magdaleny Stysiak - (24/40 = 60% skuteczności w ataku + 2 asy + 4 bloki).

Eczacibasi Dynavit Stambuł – Savino Del Bene Scandicci 3:2 (20:25, 25:20, 25:17, 21:25, 15:8)

Eczacibasi: Yaprak Erkek, Dana Rettke, Magdalena Stysiak, Ebrar Karakurt, Sinead Jack-Kisal, Elif Sahin – Simge Sebnem Akoz (libero) oraz Meliha Diken, Kathryn Plummer, Dilay Ozdemir, Anna Smrek. Trener: Giulio Bregoli.

Scandicci: Maja Ognjenovic, Avery Skinner, Linda Nwakalor, Ekaterina Antropova, Caterina Bosetti, Camilla Weitzel – Brenda Castillo (libero) oraz Manuela Ribechi, Marta Bechis, Emma Graziani, Sarah Franklin, Lindsey Ora Ruddins. Trener: Marco Gaspari.

