FC Porto z mistrzostwem Portugalii! Polski tercet świętuje

Na to arcyważne spotkanie trener Francesco Farioli postanowił wystawić wszystkich trzech Polaków w wyjściowej jedenastce. Jako pierwszy do protokołu meczowego zapisał się Kiwior, który został ukarany żółtą kartką w 38. minucie.

Chwilę później oczy wszystkich kibiców skierowane były w stronę Bednarka. Obrońca reprezentacji Polski w 40. minucie wykorzystał dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego i skierował piłkę do bramki rywali. To właśnie dzięki jego trafieniu piłkarze schodzili na przerwę przy prowadzeniu "Smoków" 1:0.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski z golem! Ważna wygrana Barcelony

Najprawdopodobniej przez wcześniej wspomnianą żółtą kartkę Farioli postanowił przeprowadzić zmianę. Na drugą połowę nie wyszedł Kiwior, a jego miejsce na boisku zajął Alan Varela. Chwilę później murawę opuścił Pietuszewski, którego zmienił Borja Sainz.

Już do ostatniego gwizdka żadna z ekip nie była w stanie zmienić wyniku spotkania. Na chwilę przed końcem podstawowego czasu mecz został na chwilę przerwany, ponieważ kibice gospodarzy zaczęli przedwczesną fetę, zadymiając boisko. Mecz zakończył się triumfem ekipy z Porto 1:0.

Po sobotnim triumfie FC Porto ma na swoim koncie 85 punktów. Druga Benfica do tej pory uzbierała 76 "oczek". Do końca sezonu pozostały jednak zaledwie dwa spotkania, więc nikt nie będzie już w stanie dogonić "Smoków".

Do sukcesu w znaczny sposób przyczynili się polscy zawodnicy. Bednarek i Kiwior od początku sezonu stanowią bardzo ważny element defensywy Porto. Pietuszewski, który do Portugalii trafił w styczniu z Jagiellonii Białystok, od momentu swojego transferu zachwyca umiejętnościami, strzelając w sumie trzy gole i zaliczając cztery asysty.

Ostatni raz FC Porto sięgnęło po mistrzostwo Portugalii w sezonie 2021/2022. To 31. tytuł mistrza kraju wywalczony w historii klubu.

FC Porto - Alverca 1:0 (1:0)

Bramka: Jan Bednarek 41

FC Porto: Diogo Costa - Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior (Alan Varela 46), Zaidu (Martim Fernandes 46) - Victor Froholdt, Pablo Rosario, Gabri Veiga (Seko Fofana 74) - Pepê (Rodrigo Mora 86), Deniz Gul, Oskar Pietuszewski (Borja Sainz 63)

Alverca: Matheus Mendes - Naves (Diogo Spencer 89), Sergi Gomez, Bastien Meupiyou - Nabil Touaizi, Rhaldney Gomes (Zakaria Kassary 89), Lincoln, Isaac James - Chiquinho (Marezi 78), Sandro Lima (Cedric Nuozzi 89), Figueiredo (Davy Gui 78)

AA, Polsat Sport