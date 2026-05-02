Finał ATP w Madrycie: Jannik Sinner - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Nie było niespodzianki podczas turnieju ATP w Madrycie, jeśli chodzi o skład finału. O końcowe trofeum powalczą dwaj najwyższej rozstawieni tenisiści - Jannik Sinner i Alexander Zverev.

Przypomnijmy, że w tym roku w Madrycie nie wystartował faworyt lokalnej publiczności, Carlos Alcaraz. Hiszpan zmaga się z kontuzją i opuści też zbliżający się wielkimi krokami wielkoszlemowy Roland Garros.

Po raz ostatni Włoch i Niemiec rywalizowali ze sobą kilka tygodni temu w Monako. Wówczas Sinner ograł Zvereva w dwóch setach, eliminując go na etapie półfinału.



