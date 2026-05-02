Finał nie dla Polek. Minimalna porażka z USA

Podopieczne trenerki Edyty Koryzny, przygotowujące się do mistrzostw świata w Warszawie (1-7 czerwca), w każdym meczu turnieju w Chinach demonstrowały dużą waleczność i odporność psychiczną.

Szczególnie emocjonujące było półfinałowe spotkanie z reprezentacją USA. Polki rozpoczęły je znakomicie, po minucie gry prowadziły 5:1, dzięki dwóm trafieniom zza łuku Klaudii Gertchen oraz Weroniki Telengi spod kosza. Po chwili, po dwóch celnych rzutach wolnych Anny Pawłowskiej było 7:2, ale Amerykanki zabrały sie do odrabiania strat. Wyrównały na 8:8 jeszcze przed upływem pięciu minut, czyli połowy regulaminowego czasu gry, a za chwilę wyszły na pierwsze prowadzenie, które w pewnym momencie wzrosło nawet do pięciu punktów (17:12).

Biało-czerwone jednak nie poddawały się. Na półtorej minuty przed końcem wyrównały na 19:19, a po chwili Aleksandra Zięmborska, skutecznie egzekwując rzut wolny, dała drużynie prowadzenie 20:19. Do zwycięstwa i awansu do finału brakowało jednego trafienia i były ku temu szanse, ale to Amerykanki dwukrotnie znalazły drogę do kosza i one cieszyły się z sukcesu.

W finale reprezentacja USA pokonała Niemcy 20:18. Jednym z arbitrów decydującego meczu był Marek Maliszewski.

W sobotnich spotkaniach z USA i Mongolią punkty dla Polski zdobywały: Gertchen - 6 i 5, Zięmborska - 4 i 7, Telenga - 4 i 6 oraz Pawłowska - 6 i 0.

Wcześniej, w piątkowych meczach grupy C, Polki pokonały ekipy Chin 15:14 po dogrywce i Japonii 17:16 i z pierwsszego miejsca awansowały do ćwierćfinału.

W Chengdu wystartowała także druga reprezentacja Polski, jako Team Warsaw, w składzie Marta Marcinkowska, Klaudia Wnorowska, Klaudia Niedźwiedzka i Weronika Wesołowska. W eliminacjach do turnieju głównego pokonała ekipę Lion City z Singapuru 21:10 i przegrała z Chinami 16:17.

Obie polskie drużyny wystąpią także w drugich zawodach Women's Series FIBA 3x3 w Manili (7-8 maja). Każdy z zespołów ma zagwarantowany udział w pięciu turniejach tegorocznego cyklu. Mogą też otrzymać dzikie karty na kolejne. Będzie się on składać z 20 zawodów oraz finałowej rywalizacji dla najlepszych drużyn - w Szanghaju na początku września.

Od 14 maja kadrowiczki przygotowywać się będą w kraju do mistrzostw świata.

BS, PAP