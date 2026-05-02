Finał PlusLigi: Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie. Transmisja TV i stream online

Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin walczą w finale PlusLigi do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Obecnie w rywalizacji 2:1 prowadzą podopieczni Stephane'a Antigi, którzy triumfowali w dwóch ostatnich starciach.

Czwarta potyczka odbędzie się w środę 6 maja o godzinie 20:00 w Lublinie. Jeśli siatkarze Bogdanki okażą się lepsi na własnym terenie, przypieczętują tym samym drugi z rzędu tytuł mistrzów Polski.

Przed rokiem bowiem LUK pierwszy raz w historii klubu zwyciężył rozgrywki PlusLigi. Również wtedy w finale byli górą nad Wartą Zawiercie.

Transmisja TV i stream online meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w środę 6 maja o godzinie 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go.

jc, Polsat Sport